Он говорит, что оказался между двумя народами, к которым имеет привязанность.

Папа римский Франциск заявил, что жестокость, с которой российские военнослужащие действуют в Украине, не свойственна российскому народу.

Во время возвращения из Бахрейна он заявил, что имеет большое уважение к русскому народу и гуманизму, пишет Vatican News.

"Меня поражает – и поэтому я употребляю слово "многострадальная" [дословно: "martoriata" - "подвергнута мучениям" от "martoriare" - "пытать, мучить"] – та жестокость, которая присуща русскому народу, возможно... ибо русский народ – это великий народ; это [жестокость] наемников, солдат, которые идут на войну как на приключение, наемников... Я предпочитаю думать так, потому что имею большое уважение к русскому народу, к русскому гуманизму", - сказал он.

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Он подчеркнул, что русский писатель Федор Достоевский "до сих пор вдохновляет христиан к осмыслению христианства".

"Я имею большую привязанность к русскому народу, как также большую привязанность к украинскому народу", - подчеркнул он.

Папа Римский добавил, что в 11 лет украинский священник научил его прислуживать во время украинской литургии.

"Из-за этого мне также очень нравится украинская литургия. Я оказался между двумя народами, к которым питаю привязанность. И не только я. Святой Престол провел немало конфиденциальных встреч, много вещей с положительными результатами", - сказал он.

Заявления Папы Римского о войне в Украине

В июне Франциск заявил, что не поддерживает российского президента Владимира Путина, однако считает, что войну "могли как-то спровоцировать, или не предупредить".

Позже он сказал, что сегодня идет третья мировая война, а также назвал "морально приемлемым" поставлять оружие Украине, чтобы помочь ей защититься от российской агрессии.

Владимир Зеленский приглашал Папу посетить Украину, однако тот говорит, что врач запретил ему совершать такие поездки.

В сентябре он рассказал, что способствовал крупнейшему с начала полномасштабной войны обмену военнопленными между Украиной и Россией.

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