Режим ЧП будет действовать с 1:30 5 января до полуночи 19 января.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения (ЧП) в Алматы и в Мангистауской области с 5 по 19 января.

Это решение было принято из-за неутихающих в стране "газовых" протестов.

Читайте такжеВ Киргизии усилили охрану границы из-за протестов в КазахстанеКак говорится в документе, режим ЧП введен "в связи с обострением ситуации в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан".

В телевизионном обращении Токаев выразил надежду "на проявление благоразумия граждан" и призвал не поддаваться на провокации.

В Алматы на период чрезвычайного положения вводится комендантский час с 23:00 до 7:00.

Также Токаев подписал указ, ограничивающий въезд и выезд из Алматы. Внутри города установлено ограничение на свободу передвижения. Запрещается продажа оружия, боеприпасов и алкоголя на время ЧП.

Напомним, со 2 января в Казахстане проходят газовые протесты. Массовые акции начались после скачка цен на сжиженный газ.

В Алматы 4 января поздно вечером произошли столкновения протестующих и полиции. Против демонстрантов применили слезоточивый газ, центр города затянут дымом от светошумных гранат.

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