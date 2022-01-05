Участников акции увезли в неизвестном направлении.

Во время протестов в Алматы полиция задержала более ста человек во время разгона митингового шествия.

Полиция задерживала участников митинга и сажала их в автозаки. Об этом сообщает Радио Азаттык.

Участников акции увезли в неизвестном направлении.

Читайте такжеПрезидент Казахстана планирует объявить об отставке правительства - СМИПо словам одной из активисток, полиция блокировала путь участникам шествия, но задержала только мужчин. Саму митингующую полицейские, по ее словам, повалили на землю и ударили по лицу.

Задержанных, по сообщениям, доставили в отделения полиции в Ауэзовском и Бостандыкском районах.

Также более ста человек были задержаны в нескольких других городах Казахстана во время акций протеста. В МВД число задержанных в связи с акциями не сообщают.

Напомним, ранее из-за разгоревшихся в стране протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения (ЧП) в Алматы и в Мангистауской области с 5 по 19 января.

Массовые акции протесты начались в стране со 2 января после скачка цен на сжиженный газ.

В Алматы 4 января поздно вечером произошли столкновения протестующих и полиции. Против демонстрантов применили слезоточивый газ, по толпе также стреляли резиновыми пулями. Центр города затянут дымом от светошумовых гранат. Протестующие в свою очередь начали жечь полицейские авто.

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