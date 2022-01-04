В сети появилось видео, на котором видно, как казахстанские полицейские открыли огонь в сторону протестующих резиновыми пулями.
Соответствующие ролики опубликовал Telegram-канал Mash.
На обнародованных кадрах слышны выстрелы, и выкрики "Огонь!", взрывы, видны вспышки гранат. Улицы затянуты дымом.
Кроме того, на улицы Алматы вывели военную технику. На опубликованных кадрах видно, как авто разворачиваются и едут из центра города, за ними бежит толпа протестующих.
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Напомним, сегодня в Казахстане проходят массовые протесты. Люди вышли на митинги во многих городах, требуя отставки правительства. Протесты проходят в Жанаозене, Курике, Акшукуре и других населенных пунктах. Самый большой - в Актау, куда вахтовики пришли пешком с месторождения Каламкас.
Люди перекрывают дороги, силовики пытаются остановить протестующих, возникают драки.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения (ЧС) в Алматы и в Мангистауской области с 5 по 19 января.