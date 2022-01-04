О пострадавших пока не сообщается.

В одном из крупнейших городов Казахстана Алматы началась острая фаза столкновений между протестующими и полицейскими. Сегодня на улицы страны вышли сотни людей, которые возмущены коррупцией во власти и повышением цен на газ.

Чтобы разогнать протестующих, силовики в частности применяют слезоточивый газ. Об этом сообщает Telegram-канал Nexta.

Центр города, в частности площадь Республики, затянута дымом от светошумовых гранат. Сообщается, что в городе загорелись несколько полицейских машин, одна из них подорвалась. Пока неизвестно из-за чего именно произошел взрыв.

Читайте такжеЗа призывы ввести санкции против режима Лукашенко в Беларуси будут давать до 12 лет тюрьмыНесмотря на это, вблизи Халык Арены в Алматы собралось по меньшей мере 2 тысячи демонстрантов. Начались задержания.

Доступ к интернету и мессенджерам до сих пор ограничен.

Напомним, сегодня в Казахстане проходят массовые протесты. Люди вышли на митинги во многих городах, требуя отставки правительства. Протесты проходят в Жанаозене, Курике, Акшукуре и других населенных пунктах. Самый большой - в Актау, куда вахтовики пришли пешком с месторождения Каламкас.

Люди перекрывают дороги, силовики пытаются остановить протестующих, возникают драки.

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