По данным казахстанских изданий, объявление запланировано на утро.

Президент охваченного протестами Казахстана Касым-Жомарт Токаев планирует объявить об отставке правительства страны.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает портал Zakon.kz со ссылкой на информацию из собственных источников.

"Президент Республики Казахстан планирует Касым-Жомарт Токаев утром объявить об отставке правительства", - говорится в сообщении.

Читайте такжеПрезидент Казахстана уволил с должности спикера сената дочь НазарбаеваНапомним, ранее из-за разгоревшихся в стране протестов Токаев ввел режим чрезвычайного положения (ЧП) в Алматы и в Мангистауской области с 5 по 19 января.

Массовые акции протесты начались в стране со 2 января после скачка цен на сжиженный газ.

В Алматы 4 января поздно вечером произошли столкновения протестующих и полиции. Против демонстрантов применили слезоточивый газ, по толпе также стреляли резиновыми пулями. Центр города затянут дымом от светошумовых гранат. Протестующие в свою очередь начали жечь полицейские авто.

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