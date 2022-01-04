До этого силовики пытались разогнать митингующих слезоточивым газом.

В одном из крупнейших городов Казахстана Алматы протестующие начали жечь полицейские машины. До этого силовики пытались разогнать митингующих слезоточивым газом.

Столкновения продолжаются недалеко от площади Республики, что в центре города. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Полиция оттеснила протестующих на ближайшие улицы.

Читайте такжеВ Киргизии усилили охрану границы из-за протестов в КазахстанеВ свою очередь, митингующие начали поджигать полицейские авто. В частности на одном из видео видно, как протестующие также расшатывают авто полиции.

Напомним, сегодня в Казахстане проходят массовые протесты. Люди вышли на митинги во многих городах, требуя отставки правительства. Протесты проходят в Жанаозене, Курике, Акшукуре и других населенных пунктах. Самый большой - в Актау, куда вахтовики пришли пешком с месторождения Каламкас.

Люди перекрывают дороги, силовики пытаются остановить протестующих, возникают драки.

Вас также могут заинтересовать новости: