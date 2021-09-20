По мнению политика, в долгосрочной перспективе проект может научить украинцев экономить собственный газ.

Глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины, экс-президент Грузии Михеил Саакашвили увидел пользу в проекте "Северный поток-2".

Свое мнение о влиянии и перспективах проекта для Украины он высказал польскому порталу Energetyka24.

Так, Саакашвили считает, что проект может научить Украину экономить собственные энергоресурсы, а также помочь ей стать самодостаточной в газовом вопросе.

"В короткой перспективе это очень опасная ситуация, в долгосрочной, я думаю, для Украины она может стать выгодной, поскольку в прошлом русские всегда подкупали украинских лидеров, они давали им часть дохода с транзита газа", – заявил он.

Читайте такжеВ ОП предлагают включить вопрос "Северного потока-2" в "нормандские" переговорыКак отметил Саакашвили, в Украине есть свои залежи газа, но из-за транзита российского топлива Киев не занимался своим.

"У Украины достаточно собственного газа. Это хорошо, потому что украинцы будут добывать свой собственный газ. Украинцы научатся его экономить", – добавил он.

Ранее в США заявили, что в преддверии запуска газопровода "Северный поток-2" Украине стоит не зацикливаться на российском газе, а "сконцентрировать усилия на том, чтобы стать частью большого энергетического перехода".

В Министерстве энергетики отметили, что новый газопровод будет запущен на полную мощность не раньше, чем через восемь месяцев.

"Северный поток-2"

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оператором трубопровода является компании Nord Stream 2 AG, учредителем которой является российский "Газпром".

Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить к концу 2019 года рядом с уже имеющимся "Северным потоком-1".

Но строительство газопровода приостанавливалось из-за введенных США санкций против компаний-подрядчиков.

10 сентября 2021 года в "Газпроме" отчитались о завершении строительства "Северного потока-2".

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Автор: Катерина Шварц