Также Европейский Совет сделал оценку опций по применению замороженных активов на поддержку восстановления Украины и с целью выплаты возмещения.

Главы государств и правительств стран-членов Европейского Союза готовы поддержать инициативу Украины относительно установления и закрепления справедливого мира. При этом, в ЕС приветствуют усилия по обеспечению полной ответственности России за совершение военных преступлений.

Как говорится в выводах саммита лидеров Евросоюза, согласованных 15 декабря 2022 года, Европейский Совет подтверждает, что готов поддержать украинскую мирную инициативу.

"Европейский Совет подтверждает, что готов поддержать инициативу Украины относительно справедливого мира. На сегодняшний день Россия не продемонстрировала никакой истинной готовности относительно справедливого и устойчивого мира", – отмечается в документе.

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В то же время Европейский Совет приветствует и поощряет дальнейшие усилия по обеспечению полной ответственности за совершение военных преступлений и других наиболее серьезных преступлений в связи с агрессивной войной России против Украины, в том числе обеспечение ответственности за преступление агрессии. Лидеры ЕС подчеркивают поддержку следственных действий с участием прокурора Международного уголовного суда.

Также Европейский Совет сделал оценку опций по применению замороженных активов на поддержку восстановления Украины и с целью выплаты возмещения. Поэтому Европейский Совет предлагает компетентным топ-чиновникам, органам и учреждениям Евросоюза продолжить соответствующую работу в соответствии с международным правом и правом ЕС.

Война в Украине: формула мира

В ноябре 2022 года в Индонезии состоялся саммит G20. На саммите Зеленский представил международному сообществу украинскую формулу достижения мира и призвал лидеров иностранных государств помочь Украине реализовать ее.

12 декабря Зеленский, выступая на саммите G7, назвал три шага, необходимые для ускорения мира. Речь идет о предоставлении Украине необходимого для защиты современного вооружения, сохранении финансовой, энергетической и социальной стабильности, новой дипломатии для приближения освобождения всех украинских пленных и территорий.

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