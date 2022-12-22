Президент США говорит, что очень хорошо чувствует международную солидарность в поддержке Украины.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявляет, что Организация Североатлантического договора (НАТО) и Европейский Союз находятся в таком единстве, что нет никаких признаков для ослабления поддержки Украины.

Об этом Байден сказал на совместной прессконференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне, которая транслировалась Белым домом в Youtube.

"Я никогда не видел НАТО или ЕС более объединенными во всем, и я не вижу никаких признаков для любых изменений. Мы все знаем, что поставлено на карту, а наши европейские партнеры еще в большей степени. Они полностью понимают это. Речь идет о том, что мы никогда не видели масштабного вторжения в европейскую страну со времени Второй мировой войны. И они не видят признаков того, что Путин собирается что-то сделать для изменения этой ситуации, если мы не будем оказывать сопротивление и помогать украинцам оказывать сопротивление. Мы все знаем, что стоит на кону. Сама идея суверенитета и устава ООН", – сказал Байден.

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Президент США отметил, что Путин думал, что ему удастся ослабить НАТО.

"Но вместо этого он укрепил НАТО", - сказал Байден.

Также, как сказал Байден, Путин хотел видеть Европу разделенной, но его действия наоборот - сделали Европу более объединенной, а Швеция и Финляндия присоединяются к НАТО.

"Поэтому, я не вижу никаких признаков, чтобы думать, что будет любое ослабление поддержки (Украины)", - подчеркнул Байден.

Он добавил, что в отношениях с союзниками НАТО удается получать больше поддержки для Украины, также эта поддержка поступает и от Японии и многих других стран.

"Я очень хорошо чувствую солидарность в поддержку Украины", - подчеркнул Байден.

Заявления Байдена на встрече с Зеленским

Джозеф Байден заявил, что Соединенные Штаты Америки продолжат поддерживать оборону и стремление Украины к справедливому миру.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден выражает убеждение, что президент Российской Федерации Владимир Путин не планирует прекращать войну против Украины, но он проигрывает. Также он рассказал, сколько техники союзники поставили Украине.