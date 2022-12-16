Лидеры ЕС заявляют, что российская кампания систематических ракетных ударов по Украине не может оставаться безнаказанной.

Главы государств и правительств стран-членов Европейского Союза настроены усиливать военную поддержку Украины, в частности возможности противовоздушной обороны.

Как говорится в выводах саммита лидеров Евросоюза, согласованных 15 декабря, ЕС настроен обеспечивать военную и политическую поддержку Украины.

"Европейский Союз остается настроенным обеспечивать политическую и военную поддержку Украины, в частности, через Европейский фонд мира и Миссию по предоставлению Украине военной помощи, и путем усиления оказания двусторонней поддержки, особенно возможностей противовоздушной обороны и помощи по разминированию", – говорится в выводах.

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Лидеры ЕС заявляют, что текущая российская кампания систематических ракетных ударов по гражданскому населению Украины, гражданским целям, энергетической инфраструктуре и другим объектам, которая призвана причинять еще больше страданий, является преступлением, которое не может оставаться безнаказанным.

"Это должно прекратиться. Европейский Совет призывает всех международных партнеров сделать аналогичные призывы и использовать свое влияние с этой целью", – отмечается в документе.

Кроме того, Европейский Совет призывает Россию немедленно прекратить все действия, которые подвергают опасности защиту ядерных объектов, и подчеркивает полную поддержку Евросоюзом работы Международного агентства по атомной энергии.

Война в Украине: помощь от Евросоюза

В четверг, 15 декабря 2022 года, главы государств и правительств стран-членов Европейского Союза согласовали девятый пакет санкций против Российской Федерации.

14 декабря Украина получила последний транш в размере 500 млн евро в рамках исключительной, восьмой, программы макрофинансовой помощи от Европейского Союза. Общее финансирование по данной программе составляет 5 млрд евро.

Кроме того, опрос, проведенный по заказу Европарламента, свидетельствует о том, что поддержку Украины со стороны Европейского Союза после вторжения России одобряют 74% граждан стран-членов ЕС.

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