Кроме того, лидеры ЕС договорились способствовать восстановлению критической инфраструктуры Украины, чтобы помочь Украине пройти через зиму.

В четверг, 15 декабря 2022 года, лидеры государств-членов Европейского Союза согласовали выделение Украине 18 миллиардов евро макрофинансовой помощи в 2023 году.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обнародованных выводах Европейского совета. В документе отмечается, что Европейский Союз остается преданным предоставлению вместе с партнерами финансовой помощи Украине и поддержке ее устойчивости и долгосрочного восстановления.

"В этом контексте Европейский Союз согласился предоставить Украине 18 миллиардов евро помощи в 2023 году", – говорится в выводах.

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Кроме того, европейские лидеры договорились "безотлагательно активизировать предоставление Украине гуманитарной помощи и помощи в сфере гражданской защиты" и содействовать восстановлению критической инфраструктуры Украины, чтобы помочь Украине пройти через зиму.

"Европейский совет предлагает Комиссии усилить координацию с европейской промышленностью и международными партнерами с целью обеспечения устойчивого поставки в Украину приоритетного оборудования, такого как мобильные пункты обогрева, электрогенераторы, силовые трансформаторы, а также высоковольтное и осветительное оборудование", – отмечается в выводах.

В то же время лидеры стран-членов ЕС подтвердили, что продолжат оказывать помощь перемещенным лицам как в Украине, так и за пределами нашего государства.

Выделение 18 млрд евро для Украины: что известно

В начале ноября 2022 года в Европейском Союзе заявили о намерении предложить Украине помощь в размере до 18 млрд евро.

6 декабря стало известно, что Венгрия блокирует выделение Европейским Союзом пакета макрофинансовой помощи для Украины.

Позже власти Венгрии смогли добиться от Евросоюза размораживания части положенных ей денег, в обмен на снятие вето с 18 млрд евро помощи для Украины. Ранее 7,5 млрд евро из фондов Евросоюза для Венгрии заморозили из-за проблем с верховенством права.

Уже 13 декабря 2022 года все 27 стран Евросоюза поддержали предоставление Украине помощи в размере 18 млрд евро в 2023 году – по 1,5 млрд евро ежемесячно.

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