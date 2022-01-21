Альянс на высшем уровне уже провел переговоры о необходимости усилить свое присутствие в этих странах.

Великобритания может отправить еще сотни своих военных в страны НАТО, соседствующих с Украиной, для защиты от российской агрессии.

Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники в Минобороны.

Миссии в странах Балтии и Польши могут пополниться еще "сотнями" боеспособных британских военных, которые могут быть развернуты в кратчайшие сроки.

Альянс на высшем уровне уже провел переговоры о необходимости усилить свое присутствие в Эстонии, Латвии, Литве и Польше.

Отмечается, что Британия возглавляет миссию в Эстонии численностью 1200 человек, в том числе – 830 военных, танки, самоходная артиллерия, средства противовоздушной обороны и разведки, боевые бронированные машины. В состав входят более 300 военных Франции.

Еще 140 британских армейцев находятся в Польше.

Читайте такжеПутин присвоил главе "Газпрома" звание "герой"Помощь Британии

17 января Лондон заявил о немедленной передаче Украине необходимого оружия. Министр обороны Бен Уоллес не уточнил ни количество, ни тип отправляемого оружия, но отметил, что системы не являются стратегическим оружием и не представляют угрозы для России.

По данным СМИ, Британия передала Украине противотанковые гранатометы NLAW. Их считают лучшими гранатометами для ведения боя в условиях города. Такие гранатометы не имеют аналогов в России.

18 января в Украину прибыла очередная партия международной технической помощи от Британии для ВСУ.

Этому предшествовал разговор, 14 января, премьера Британии Бориса Джонсона и украинского президента Владимира Зеленского. Стороны обсудили по телефону практическую помощь, которую Лондон может предоставить Киеву на фоне угрозы нападения России.

Лондон также работает над серьезными экономическими санкциями против России в случае ее нового нападения на Украину.

Вас также могут заинтересовать новости: