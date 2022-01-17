Западные страны опасаются, что Россия готовит предлог для нового нападения на Украину.

В Британии заявили, что будут поставлять Украине противотанковое вооружение, чтобы помочь защититься от потенциального вторжения во время противостояния с Россией, которая сосредоточила войска около украинской границы.

Об этом заявил министр обороны страны Бен Уоллес, передает Reuters.

Так, западные страны опасаются, что Россия готовит предлог для нового нападения на Украину.

Читайте такжеРоссия перебрасывает "Искандеры" в западном направлении – расследователи"Мы приняли решение поставлять в Украину легкие противотанковые оборонительные системы вооружения", — заявил Уоллес в парламенте, добавив, что с первыми поставленными системами отправится и небольшое количество британского персонала, которое проведет обучение в течение короткого периода времени.

Он не уточнил ни количество, ни тип отправляемого оружия, но отметил, что системы не являются стратегическим оружием и не представляют угрозы для России.

"Они предназначены для самообороны", - подчеркнул министр.

Министр обороны Украины в свою очередь приветствовал заявление Уоллеса.

"Украина высоко ценит решение Великобритании предоставить новый пакет безопасности с легкими, противотанковыми, оборонительными системами вооружения!", - написал Алексей Резников.

СМИ также сообщают, что британские транспортные самолеты с предоставленным оборудованием уже отправились в Украину, облетая воздушное пространство Германии.

"Основатель издания Conflict News опубликовал твит, который очень показателен в контексте угроз России Украине. Британские транспортники с оружием для ВСУ облетают воздушное пространство Германии, которая боится даже такой формы помощи", - отметил журналист Юрий Романенко.

Напомним, Британия работает с партнерами над серьезными санкциями против финсектора РФ. Их могут ввести в случае усиления агрессии против Украины.

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