Столтенберг подчеркнул, что действия НАТО являются оборонными и пропорциональными, и Альянс остается открытым для диалога.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудил с министром иностранных дел Британии продолжающееся наращивание российских войск у границ Украины.

Об этом генсек рассказал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Обсудил с министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс продолжающееся неспровоцированное и непонятное наращивание сил Россией на территории Украины и вокруг нее", - сообщил Столтенберг.

В этом контексте он подчеркнул, что действия НАТО являются оборонными и пропорциональными, и Альянс остается открытым для диалога. Столтенберг напомнил, что созвал заседание Совета Россия-НАТО в январе.

Читайте такжеГенсек НАТО обсудил с представителями США, Германии и Британии ситуацию по УкраинеНа прошлой неделе представитель НАТО подтвердил, что генеральный секретарь Йенс Столтенберг решил созвать заседание Совета Россия-НАТО 12 января и Альянс контактирует с Россией по этому поводу.

В МИД России подтвердили, что получили предложение, но заявили, что оно все еще рассматривается, а формат и сроки нуждаются в уточнении.

Последние переговоры в таком формате состоялись в июле 2019 года и с тех пор все попытки назначить дату встречи провалились.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря МИД России обнародовал "проекты договоров" о фактическом распределении сфер влияния в Европе, которые Москва хочет подписать с Североатлантическим альянсом и США.

Россия предлагает странам НАТО взять на себя обязательства, исключающие дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств.