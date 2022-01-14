Владимир Зеленский отметил важность практической помощи, которую предоставляет Великобритания Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Владимир Зеленский сделал акцент на шагах, совершаемых с целью достижения мира в рамках имеющихся переговорных форматов.

"Президент Украины проинформировал премьер-министра Великобритании о мерах, которые предпринимает украинская сторона для активизации переговорного процесса в рамках Нормандского формата. Глава государства также сообщил о мирных инициативах Украины, в частности относительно взаимного освобождения удерживаемых лиц", - сказано в сообщении.

Также Зеленский поблагодарил Борису Джонсону за неизменную поддержку со стороны Великобритании суверенитета, территориальной целостности Украины и евроатлантических стремлений нашего государства.

"Ваша позиция четкая, понятная и неизменная. И это именно та позиция, на которую ожидает украинский народ от наших партнеров", - сказал он.

Владимир Зеленский отметил важность практической помощи, которую предоставляет Великобритания Украине. Он в очередной раз подчеркнул, что никакие решения в отношении Украины не должны приниматься без Украины.

"Глава государства заявил, что позиция западных стран в диалоге с Российской Федерацией должна оставаться твердой и решительной; необходимо быть готовыми к безотлагательному введения превентивного пакета санкций против РФ для противодействия агрессивным намерениям Кремля", - сообщает пресс-служба.

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Как сообщал УНИАН, 17 декабря 2021 года МИД РФ обнародовал проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности" и проект соглашения о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов НАТО. В частности, Россия предлагает НАТО отказаться от принятия Украины в НАТО, а также "от любой военной деятельности на территории Украины". Также РФ предлагает США не создавать военные базы на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

В связи с этим 10 января в Женеве состоялся диалог по стратегической стабильности между США и РФ, 12 января - заседание Совета НАТО-Россия, а сегодня, 13 января, - заседание Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что на заседании Постоянного совета ОБСЕ заявили о консолидированной поддержке Украины в условиях неправомерных ультиматумов со стороны Российской Федерации.

Постоянный представитель США при ОБСЕ, посол Майкл Карпентер решительно выступил против шантажа и агрессии Российской Федерации.

В Брюсселе 12 января заседании Совета НАТО-Россия обсуждались вопросы безопасности в Европе. После заседания страны-члены НАТО призвали РФ немедленно уменьшить напряжение возле Украины и воздержаться от агрессивного размещения войск, а также призвали Россию вывести войска из Украины, в том числе из Крыма.

Кроме того, страны-члены НАТО на встрече с РФ подтвердили политику "открытых дверей" в отношении принятия новых членов. Также все страны-члены заявили, что не откажутся от размещения войск на восточных рубежах Альянса.