Великобритания предупредила Москву, что работает с западными партнерами над серьезными санкциями против финансового сектора России в случае усиления агрессии против Украины.
Об этом заявила государственный секретарь по иностранным делам и делам содружества наций и развития Великобритании Элизабет Трасс, сообщает "Голос Америки".
"Мы не примиримся с кампанией по дестабилизации соседних демократических стран, которую проводит Россия. Она ложно позиционирует Украину как угрозу, чтобы оправдать свою агрессивную позицию", - сказала Трасс.
Она подчеркнула, что агрессором выступает Россия, напомнив, что НАТО всегда был оборонительным альянсом.
Трасс заявила, что вторжение российских сил в Украину повлечет "масштабные последствия, включая скоординированные санкции, которые нанесут серьезный ущерб интересам и экономике России".
"Великобритания работает с нашими партнерами над этими санкциями, включая высокоэффективные меры против российского финансового сектора и частных лиц", - сказала Трасс.
Напомним, 4 января главы МИД Украины Дмитрий Кулеба и Великобритании Элизабет Трасс во время телефонного разговора скоординировали позиции перед переговорами с РФ в различных форматах на следующей неделе по вопросам безопасности в Европе.
Читайте такжеВ Кремле считают "вопросом жизни и смерти" присутствие НАТО в УкраинеТрас заверила в непоколебимой поддержке Украины в противодействии российской вооруженной агрессии и отметила приверженность принципу "никаких решений об Украине без Украины".
Она также проинформировала о подходах Лондона к переговорам Россия-НАТО и консультациям с ЕС по новым жестким санкциям для сдерживания России от дальнейшей агрессии.
В Евросоюзе и США неоднократно заявляли о подготовке серьезных санкций против РФ в случае усиления агрессии против Украины.