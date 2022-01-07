Ограничительные меры могут ввести в случае усиления российской агрессии против Украины.

Великобритания предупредила Москву, что работает с западными партнерами над серьезными санкциями против финансового сектора России в случае усиления агрессии против Украины.

Об этом заявила государственный секретарь по иностранным делам и делам содружества наций и развития Великобритании Элизабет Трасс, сообщает "Голос Америки".

"Мы не примиримся с кампанией по дестабилизации соседних демократических стран, которую проводит Россия. Она ложно позиционирует Украину как угрозу, чтобы оправдать свою агрессивную позицию", - сказала Трасс.

Она подчеркнула, что агрессором выступает Россия, напомнив, что НАТО всегда был оборонительным альянсом.

Трасс заявила, что вторжение российских сил в Украину повлечет "масштабные последствия, включая скоординированные санкции, которые нанесут серьезный ущерб интересам и экономике России".

"Великобритания работает с нашими партнерами над этими санкциями, включая высокоэффективные меры против российского финансового сектора и частных лиц", - сказала Трасс.

Напомним, 4 января главы МИД Украины Дмитрий Кулеба и Великобритании Элизабет Трасс во время телефонного разговора скоординировали позиции перед переговорами с РФ в различных форматах на следующей неделе по вопросам безопасности в Европе.

Читайте такжеВ Кремле считают "вопросом жизни и смерти" присутствие НАТО в УкраинеТрас заверила в непоколебимой поддержке Украины в противодействии российской вооруженной агрессии и отметила приверженность принципу "никаких решений об Украине без Украины".

Она также проинформировала о подходах Лондона к переговорам Россия-НАТО и консультациям с ЕС по новым жестким санкциям для сдерживания России от дальнейшей агрессии.

В Евросоюзе и США неоднократно заявляли о подготовке серьезных санкций против РФ в случае усиления агрессии против Украины.

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