Мужчина, расстрелявший 20 человек в Лас-Вегасе, был местным - полиция

12:10, 02 октября 2017
Мир
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Его имя пока не называется, полиция разыскивает его знакомую по имени Мэрилу Дэнли. 

Иллюстрация / REUTERS

Убитый в перестрелке нападавший был местным жителем. Он находился на 32-м этаже казино «Мандалай Бэй». Об этом сообщает CNN.

Его имя пока не называется. Однако, полиция разыскивает его знакомую по имени Мэрилу Дэнли. 

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Как сообщал УНИАН, в Лас-Вегасе мужчина открыл огонь из автомата по толпе. Полиция Лас-Вегаса уже сообщила, что преступник нейтрализован. 

В результате стрельбы погибли 20 человек, еще более 100 были ранены.

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Новость в сюжете: Стрельба в Лас-Вегасе
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