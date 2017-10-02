Мужчина, расстрелявший 20 человек в Лас-Вегасе, был местным - полиция

Убитый в перестрелке нападавший был местным жителем. Он находился на 32-м этаже казино «Мандалай Бэй». Об этом сообщает CNN.

Его имя пока не называется. Однако, полиция разыскивает его знакомую по имени Мэрилу Дэнли.

Marilou Danley is being sought for questioning re the investigation into the active shooter incident. If seen please call 9-1-1! pic.twitter.com/Z83XvcHejH — LVMPD (@LVMPD) October 2, 2017

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Как сообщал УНИАН, в Лас-Вегасе мужчина открыл огонь из автомата по толпе. Полиция Лас-Вегаса уже сообщила, что преступник нейтрализован.

В результате стрельбы погибли 20 человек, еще более 100 были ранены.