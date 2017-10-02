Стрельба в Лас-Вегасе: количество жертв возросло до 50 человек
13:54, 02 октября 2017Мир
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Ранее сообщалось о 20 погибших.
В американском городе Лас-Вегас возросло количество жертв в результате стрельбы на музыкальном фестивале, пишет Sky News.
Сообщается, что погибших уже 50 человек, а пострадавших - более 200.
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More than 50 people killed and over 200 injured in Las Vegas attack pic.twitter.com/ess40MBb4O— Sky News (@SkyNews) October 2, 2017
Как сообщал УНИАН ранее, рядом с казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе произошла стрельба, неизвестный открыл огонь во время фестиваля кантри. В результате стрельбы погибли 20 человек, еще более 100 были ранены.
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