Стрельба в Лас-Вегасе: количество жертв возросло до 50 человек

13:54, 02 октября 2017
Мир
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Ранее сообщалось о 20 погибших.

В американском городе Лас-Вегас возросло количество жертв в результате стрельбы на музыкальном фестивале, пишет Sky News.

Сообщается, что погибших уже 50 человек, а пострадавших - более 200.

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Как сообщал УНИАН ранее, рядом с казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе произошла стрельба, неизвестный открыл огонь во время фестиваля кантри. В результате стрельбы погибли 20 человек, еще более 100 были ранены.

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