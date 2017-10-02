Стрельба в Лас-Вегасе: количество жертв возросло до 50 человек

В американском городе Лас-Вегас возросло количество жертв в результате стрельбы на музыкальном фестивале, пишет Sky News.

Сообщается, что погибших уже 50 человек, а пострадавших - более 200.

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More than 50 people killed and over 200 injured in Las Vegas attack pic.twitter.com/ess40MBb4O — Sky News (@SkyNews) October 2, 2017

Как сообщал УНИАН ранее, рядом с казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе произошла стрельба, неизвестный открыл огонь во время фестиваля кантри. В результате стрельбы погибли 20 человек, еще более 100 были ранены.