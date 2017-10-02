Трамп назвал ужасной стрельбу в Лас-Вегасе
15:30, 02 октября 2017Мир
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Трамп выразил соболезнования родственникам стрельбы в Лас-Вегасе.
Полиция на месте стрельбы в Лас-Вегасе / REUTERS
Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования родственникам погибших в результате стрельбы в Лас-Вегасе. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
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"Мои глубочайшие соболезнования жертвам и семьям ужасной стрельбы в Лас-Вегасе. Благослови вас бог", - сказано в сообщении.
My warmest condolences and sympathies to the victims and families of the terrible Las Vegas shooting. God bless you!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2017
Как сообщал УНИАН ранее, рядом с казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе произошла стрельба, неизвестный открыл огонь во время фестиваля кантри. В результате стрельбы погибли 50 человек, еще более 200 были ранены.
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