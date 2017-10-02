Трамп назвал ужасной стрельбу в Лас-Вегасе

15:30, 02 октября 2017
Мир
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Трамп выразил соболезнования родственникам стрельбы в Лас-Вегасе.

Полиция на месте стрельбы в Лас-Вегасе / REUTERS

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования родственникам погибших в результате стрельбы в Лас-Вегасе. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

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"Мои глубочайшие соболезнования жертвам и семьям ужасной стрельбы в Лас-Вегасе. Благослови вас бог", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН ранее, рядом с казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе произошла стрельба, неизвестный открыл огонь во время фестиваля кантри. В результате стрельбы погибли 50 человек, еще более 200 были ранены.

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Новость в сюжете: Стрельба в Лас-Вегасе
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