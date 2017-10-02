Стрельба в Лас-Вегасе: количество раненых увеличилось до 400 человек

16:06, 02 октября 2017
Мир
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Количество раненых выросло на несколько сотен человек.

Иллюстрация / REUTERS

В американском городе Лас-Вегас увеличилось количество раненых в результате стрельбы во время фестиваля до 400 человек, пишет CNN.

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«Более 400 человек получили ранения в массовой стрельбе», - сказал шериф Джозеф Ломбардо.

Как сообщал УНИАН ранее, рядом с казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе произошла стрельба неизвестный открыл огонь во время фестиваля кантри. В результате стрельбы погибли 50 человек, еще более 200 были ранены.

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Новость в сюжете: Стрельба в Лас-Вегасе
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