Стрельба в Лас-Вегасе: количество раненых увеличилось до 400 человек
16:06, 02 октября 2017Мир
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Количество раненых выросло на несколько сотен человек.
Иллюстрация / REUTERS
В американском городе Лас-Вегас увеличилось количество раненых в результате стрельбы во время фестиваля до 400 человек, пишет CNN.
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«Более 400 человек получили ранения в массовой стрельбе», - сказал шериф Джозеф Ломбардо.
JUST IN: Well over 400 people injured in Las Vegas country musical festival shooting, police say pic.twitter.com/RSy8olxp7T— Meg Wagner (@megwagner) October 2, 2017
Как сообщал УНИАН ранее, рядом с казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе произошла стрельба неизвестный открыл огонь во время фестиваля кантри. В результате стрельбы погибли 50 человек, еще более 200 были ранены.
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Новость в сюжете: Стрельба в Лас-Вегасе