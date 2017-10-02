В Лас-Вегасе мужчина открыл огонь из автомата по толпе (видео)

09:22, 02 октября 2017
Мир
1563 0

О жертвах или пострадавших в результате инцидента не сообщается.

Полиция призвала людей избегать место происшествия до того, как стрелок будет обезврежен / Фото mandalaybay.com

Неизвестный открыл стрельбу в отеле-казино Mandalay Bay Resort and Casino в Лас-Вегасе, сообщает The New York Times. О жертвах или пострадавших пока неизвестно, люди в панике покинули отель.

По данным властей США, на место происшествия отправлены бойцы спецназа. Они заняли 29-й этаж отеля и продвигаются к 32-му.

Как видно на видео с места происшествия, злоумышленник открыл огонь во время концерта. Он стрелял несколькими автоматными очередями.

Как сообщал УНИАН, недавно в США служитель церкви остановил атаку суданца, который успел застрелить женщину и ранить пастора.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Стрельба в Лас-Вегасе
Теги: #стрельба в США#стрельба в Лас-Вегасе