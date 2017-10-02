В Лас-Вегасе мужчина открыл огонь из автомата по толпе (видео)

Неизвестный открыл стрельбу в отеле-казино Mandalay Bay Resort and Casino в Лас-Вегасе, сообщает The New York Times. О жертвах или пострадавших пока неизвестно, люди в панике покинули отель.

По данным властей США, на место происшествия отправлены бойцы спецназа. Они заняли 29-й этаж отеля и продвигаются к 32-му.

Как видно на видео с места происшествия, злоумышленник открыл огонь во время концерта. Он стрелял несколькими автоматными очередями.

EYEWITNESS: Chilling footage of moment active shooter opened fire on concert goers near Mandalay Bay resort in Las Vegas pic.twitter.com/7OfAwg0ReO — Josh Caplan (@joshdcaplan) October 2, 2017

Как сообщал УНИАН, недавно в США служитель церкви остановил атаку суданца, который успел застрелить женщину и ранить пастора.