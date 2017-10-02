В Лас-Вегасе сообщили о "многочисленных" раненных после стрельбы
09:43, 02 октября 2017Мир
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В местную больницу поступили люди с огнестрельными ранениями.
Точных данных о пострадавших пока нет / @fjsaidfj
Жертвы с огнестрельными ранениями были доставлены в больницы после массовой стрельбы в Лас-Вегасе в воскресенье. Пресс-секретарь Медицинского центра Университета Данита Коэн сказала, что больница Лас-Вегаса принимает “нескольких” людей с огнестрельными ранениями.
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У нее больше не было никакой непосредственной информации, передает AP. Власти закрыли часть Лас-Вегаса после получения сообщений о стрелке.
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