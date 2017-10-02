Стрельба на концерте в Лас-Вегасе: погибли 20 человек, более 100 получили ранения (видео)
Среди погибших оказались в том числе офицеры полиции, которые присутствовали на концерте как зрители.
Рядом с казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе произошла стрельба, неизвестный открыл огонь во время фестиваля кантри. В результате стрельбы погибли 20 человек, еще более 100 были ранены. Об этом сообщает Associated Press в Twitter.
Среди погибших оказались в том числе офицеры полиции, которые присутствовали на концерте как зрители, передает AP.
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Las Vegas'ta halka taramalı tüfekle ateş açılırken sahnede yer alan şarkıcı Jake Owen,ne olduğunu anlamadan şarkısını söylemeye devam etti. pic.twitter.com/ug2s03ptpo— Haberler (@Haberler) October 2, 2017
Как сообщал УНИАН, в Лас-Вегасе мужчина открыл огонь из автомата по толпе. Полиция Лас-Вегаса уже сообщила, что преступник нейтрализован.