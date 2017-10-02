Стрельба на концерте в Лас-Вегасе: погибли 20 человек, более 100 получили ранения (видео)

Рядом с казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе произошла стрельба, неизвестный открыл огонь во время фестиваля кантри. В результате стрельбы погибли 20 человек, еще более 100 были ранены. Об этом сообщает Associated Press в Twitter.

Среди погибших оказались в том числе офицеры полиции, которые присутствовали на концерте как зрители, передает AP.

Читайте такжеВ школе в штате Вашингтон произошла стрельба, погиб ученик

Las Vegas'ta halka taramalı tüfekle ateş açılırken sahnede yer alan şarkıcı Jake Owen,ne olduğunu anlamadan şarkısını söylemeye devam etti. pic.twitter.com/ug2s03ptpo — Haberler (@Haberler) October 2, 2017

Как сообщал УНИАН, в Лас-Вегасе мужчина открыл огонь из автомата по толпе. Полиция Лас-Вегаса уже сообщила, что преступник нейтрализован.