Стрельба на концерте в Лас-Вегасе: погибли 20 человек, более 100 получили ранения (видео)

11:47, 02 октября 2017
Мир
1654 0

Среди погибших оказались в том числе офицеры полиции, которые присутствовали на концерте как зрители.

Рядом с казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе произошла стрельба, неизвестный открыл огонь во время фестиваля кантри. В результате стрельбы погибли 20 человек, еще более 100 были ранены. Об этом сообщает Associated Press в Twitter.

Среди погибших оказались в том числе офицеры полиции, которые присутствовали на концерте как зрители, передает AP

Читайте такжеВ школе в штате Вашингтон произошла стрельба, погиб ученик

Как сообщал УНИАН, в Лас-Вегасе мужчина открыл огонь из автомата по толпе. Полиция Лас-Вегаса уже сообщила, что преступник нейтрализован

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Стрельба в Лас-Вегасе
Теги: #стрельба в США#стрельба в Лас-Вегасе#стрельба на концерте в Вегасе