Жители Новой Зеландии на референдуме отказались сменить флаг страны
10:50, 24 марта 2016Мир
2849 0
Большинство новозеландцев проголосовало за сохранение нынешнего флага страны, частью которого является в свою очередь флаг Великобритании ("Юнион Джек").
Новая Зеландия сохранит нынешний флаг / govt.nz
По предварительным официальным данным, за сохранение флага проголосовало 56,6%, или 1,2 миллиона избирателей.
В свою очередь 43,2%, или 915 тысяч жителей Новой Зеландии высказались за новый флаг с "серебряным папоротником".
Смена государственного флага была инициирована премьер-министром Новой Зеландии Джоном Кеем в сентябре 2014 года. По его мнению, нынешний флаг слишком похож на флаг Австралии, что приводит к путанице.
В декабре 2015 года в стране прошел референдум по отбору альтернативного флага из 5 вариантов, в итоге победил черно-бело-синий вариант "серебряного папоротника".
Альтернативный вариант флага, победивший на декабрьском референдуме / govt.nz
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter