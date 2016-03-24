Жители Новой Зеландии на референдуме отказались сменить флаг страны

По предварительным официальным данным, за сохранение флага проголосовало 56,6%, или 1,2 миллиона избирателей.

В свою очередь 43,2%, или 915 тысяч жителей Новой Зеландии высказались за новый флаг с "серебряным папоротником".

Смена государственного флага была инициирована премьер-министром Новой Зеландии Джоном Кеем в сентябре 2014 года. По его мнению, нынешний флаг слишком похож на флаг Австралии, что приводит к путанице.

В декабре 2015 года в стране прошел референдум по отбору альтернативного флага из 5 вариантов, в итоге победил черно-бело-синий вариант "серебряного папоротника".