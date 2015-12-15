Жители Новой Зеландии на референдуме выбрали новый флаг
В ходе общенационального референдума жители Новой Зеландии выбрали дизайн, который может заменить изображение на государственном флаге.
Об этом сообщает Русская служба BBC.
Теперь в марте следующего года новозеландцы должны будут сделать выбор: оставить ли синее полотнище с британским "Юнион Джеком" в левой верхней четверти и четырьмя красными звездами с белой окантовкой в правой части или заменить его на новый дизайн.
На референдуме победил дизайн флага, на котором изображен серебряный папоротник и четыре красные пятиконечные звезды на черном и синем фоне.
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Согласно опросам общественного мнения, большинство жителей Новой Зеландии предпочитают нынешний вариант.
Но по мнению премьер-министра страны Джона Кея, этот флаг не отражает реалий современной Новой Зеландии. Он также жаловался, что нынешний флаг легко перепутать с государственными символами других бывших британских колоний - в частности, с австралийским.