Жители Новой Зеландии на референдуме выбрали новый флаг

Об этом сообщает Русская служба BBC.

Теперь в марте следующего года новозеландцы должны будут сделать выбор: оставить ли синее полотнище с британским "Юнион Джеком" в левой верхней четверти и четырьмя красными звездами с белой окантовкой в правой части или заменить его на новый дизайн.

На референдуме победил дизайн флага, на котором изображен серебряный папоротник и четыре красные пятиконечные звезды на черном и синем фоне.

Читайте такжеДания на референдуме отказалась присоединяться к политике ЕС в сфере юстиции

Согласно опросам общественного мнения, большинство жителей Новой Зеландии предпочитают нынешний вариант.

Но по мнению премьер-министра страны Джона Кея, этот флаг не отражает реалий современной Новой Зеландии. Он также жаловался, что нынешний флаг легко перепутать с государственными символами других бывших британских колоний - в частности, с австралийским.