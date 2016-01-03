Генсек ООН осудил массовую казнь в Саудовской Аравии
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун удручен казнью 47 осужденных в Саудовской Аравии и вновь подтверждает свое неприятие подобной высшей меры наказания.
Об этом заявил его официальный представитель Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.
По его словам, справедливость вынесенных властями страны вердиктов вызывает вопросы.
"Генеральный секретарь глубоко удручен казнью в Саудовской Аравии 47 человек, включая шиитского проповедника шейха Нимра ан-Нимра, о которой было объявлено 2 января министерством внутренних дел страны. Нимр ан-Нимр и ряд других казненных заключенных были приговорены по итогам судебного процесса, который вызвал серьезную озабоченность в связи с характером обвинений и справедливостью процесса", - говорится в письменном заявлении Дюжаррика.
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Он сообщил, что генсек ООН неоднократно поднимал вопрос о деле Нимра ан-Нимра с руководством Саудовской Аравии. По его словам, Пан Ги Мун твердо выступает против смертной казни, а также призывает Саудовскую Аравию оказаться от этой высшей меры наказания.
Напомним, министерство внутренних дел Саудовской Аравии заявило о казни 47 человек, признанных виновными в заговоре и совершении терактов, направленных против гражданских лиц и сил безопасности. Среди них был шиитский священнослужитель Нимр Аль-Нимр.