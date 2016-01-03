Генсек ООН осудил массовую казнь в Саудовской Аравии

Об этом заявил его официальный представитель Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.

По его словам, справедливость вынесенных властями страны вердиктов вызывает вопросы.

"Генеральный секретарь глубоко удручен казнью в Саудовской Аравии 47 человек, включая шиитского проповедника шейха Нимра ан-Нимра, о которой было объявлено 2 января министерством внутренних дел страны. Нимр ан-Нимр и ряд других казненных заключенных были приговорены по итогам судебного процесса, который вызвал серьезную озабоченность в связи с характером обвинений и справедливостью процесса", - говорится в письменном заявлении Дюжаррика.

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Он сообщил, что генсек ООН неоднократно поднимал вопрос о деле Нимра ан-Нимра с руководством Саудовской Аравии. По его словам, Пан Ги Мун твердо выступает против смертной казни, а также призывает Саудовскую Аравию оказаться от этой высшей меры наказания.

Напомним, министерство внутренних дел Саудовской Аравии заявило о казни 47 человек, признанных виновными в заговоре и совершении терактов, направленных против гражданских лиц и сил безопасности. Среди них был шиитский священнослужитель Нимр Аль-Нимр.