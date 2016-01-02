В Саудовской Аравии за совершение терактов казнили 47 человек
12:31, 02 января 2016Мир
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Министерство внутренних дел Саудовской Аравии заявило о казни 47 человек, признанных виновными в заговоре и совершении терактов, направленных против гражданских лиц и сил безопасности.
45 казненных имели саудовское гражданство / pixgood.com
Большинство казненных принимали участие терактах, совершенных "Аль-Каидой" в 2003-2006 годах, пишет Европейская правда со ссылкой на Alarabiya.net.
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45 казненных имели саудовское гражданство, и по одному – египетское и гражданство Чада. Среди них был шиитский священнослужитель Нимр Аль-Нимр.
Как отмечается, это самая массовая казнь в Саудовской Аравии с 1980 года, когда одновременно были казнены 63 боевика, что годом ранее захватили мечеть в городе Мекка.
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