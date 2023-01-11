Литва и Польша будут продолжать оказывать военную помощь Украине. подчеркнул Науседа.

Литва подготовила очередной пакет военной помощи Украине, рассказал во время брифинга во Львове президент страны Гитанас Науседа.

"Мы передаем системы противовоздушной обороны и зенитные установки, которые должны помочь вам с борьбой", - сказал он.

Отдельно Науседа подчеркнул, что "сегодня во Львове мы на саммите "Люблинского треугольника" еще раз подтвердили свою непоколебимую преданность победе над агрессором": "Мы остаемся вместе! Литва и Польша будут продолжать оказывать военную помощь Украине".

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По итогам саммита польский президент Анджей Дуда, в свою очередь, подтвердил передачу Украине роты танков Leopard.

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