Литва подготовила очередной пакет военной помощи Украине, рассказал во время брифинга во Львове президент страны Гитанас Науседа.
"Мы передаем системы противовоздушной обороны и зенитные установки, которые должны помочь вам с борьбой", - сказал он.
Отдельно Науседа подчеркнул, что "сегодня во Львове мы на саммите "Люблинского треугольника" еще раз подтвердили свою непоколебимую преданность победе над агрессором": "Мы остаемся вместе! Литва и Польша будут продолжать оказывать военную помощь Украине".
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По итогам саммита польский президент Анджей Дуда, в свою очередь, подтвердил передачу Украине роты танков Leopard.
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