Хуже всего в дождь и туман: командир рассказал, как вражеские дроны сбивают на слух

Военный подчеркнул, что в таких погодных условиях эффективность тепловизора и оборудования "кратно снижается".

В плохих погодных условиях военным приходится отрабатывать удары по российским воздушным целям с помощью акустических средств .

Об этом в эфире "Киев 24" рассказал командир зенитно-артиллерийского расчета Отдельной президентской бригады им. гетмана Б. Хмельницкого Евгений с позывным "Икар". "Хуже всего работать ночью и когда идет дождь, или когда сильный туман", – пояснил командир.

Военный подчеркнул, что в таких случаях эффективность тепловизора и оборудования "кратно падает". "В случае, когда вообще ничего не видно… Если пункт управления дает разрешение, мы работаем по целям акустически", – сказал он.

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Командир добавил, что лучше попытаться поразить цель таким образом, чем ничего не делать, когда она пролетает над головой.

Борьба с российскими воздушными целями

Как сообщал УНИАН, ранее Валерий Романенко, эксперт по вопросам авиации, отметил, что снег, дождь и туман негативно влияют на работу подразделений противовоздушной обороны Украины. В частности, речь идет о средствах, работающих благодаря лазерному наведению. Впрочем, говорит эксперт, у нас есть достаточное количество средств поражения с радиолокационным наведением, в частности, Gepard и Skynex.

В то же время Павел Нарожный, основатель благотворительной организации "Реактивная почта", военный эксперт, отметил, что сейчас сложно достичь показателя в 90% сбитых вражеских реактивных дронов, ведь россияне постоянно увеличивают их скорость и высоту.

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