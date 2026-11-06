Инфляция в Украине превысила прогноз: в НБУ предупредили о дальнейшем росте цен

Инфляция достигнет целевого показателя в 5% только в конце 2028 года.

Национальный банк Украины ухудшил прогноз инфляции на конец 2026 года до 12,5%; среди основных причин ускорения роста цен – подорожание топлива и разрушение складской и логистической инфраструктуры в результате российских атак. В то же время регулятор ожидает, что с 2027 года инфляция будет постепенно замедляться, говорится в Инфляционном отчете НБУ за октябрь 2026 года.

По данным регулятора, в третьем квартале инфляция ускорилась с 7,2% в годовом исчислении в июне до 10% в сентябре, что оказалось значительно выше июльского прогноза НБУ. Одним из весомых факторов стало подорожание топлива на фоне нового скачка мировых цен на нефть. Больше всего выросли цены на дизельное топливо.

В НБУ объясняют сокращение мирового предложения дизельного топлива перебоями с поставками из Ближнего Востока и низкими запасами в Европе. Дополнительным фактором стал сезонный спрос на топливо в августе-сентябре, когда активизируются уборка урожая и грузовые перевозки.

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Еще одним источником инфляционного давления стали проблемы с хранением и доставкой продуктов. По оценкам НБУ, за несколько месяцев российские атаки разрушили около трети складских площадей в Киеве и области. Из-за потери распределительных центров производителям пришлось чаще доставлять продукцию непосредственно в магазины, что увеличило расходы на транспорт, персонал и организацию поставок.

Показательным примером влияния логистических проблем стали яйца: после удешевления на 19–26% в июне–августе, в сентябре они подорожали на 12,2% в годовом исчислении. В Нацбанке отмечают, что требования торговых сетей о прямых поставках от производителей могли увеличить себестоимость яиц на 10–15%.

Среди услуг больше всего выделилось подорожание образования: в сентябре цены в этой категории выросли на 19,6% в годовом исчислении на фоне повышения зарплат в отрасли. Также ускорился рост стоимости аренды жилья – с 10,2% в июне до 13,7% в сентябре. В НБУ связывают это, в частности, с усилением внутренней миграции из-за российских атак и увеличением спроса на аренду в более безопасных регионах.

Регулятор отмечает, что в ближайшие месяцы инфляционное давление будет оставаться значительным. На цены будут влиять дальнейший рост производственных затрат из-за российских атак и перенос подорожания топлива на другие товары и услуги.

В то же время НБУ ожидает, что с первого квартала 2027 года инфляция будет постепенно замедляться. Этому будут способствовать исчерпание вторичных эффектов подорожания топлива, замедление роста зарплат и сохранение мер денежно-кредитной политики. По прогнозу НБУ, инфляция достигнет целевого показателя в 5% только в конце 2028 года.

Инфляция в Украине – последние новости

29 октября правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 16,5% с целью сдерживания инфляции. Прогноз инфляции на 2026 год был повышен до 12,5%. По оценкам НБУ, только последствия обстрелов добавят к годовой инфляции около 0,7% пункта.

Инфляция на потребительском рынке в сентябре 2026 года составила 2,1% по сравнению с августом и 10% – с сентябрем 2025 года. Таким образом, годовая инфляция в сентябре ускорилась (против 8,1% в августе).

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