Android-смартфоны научились автоматически копировать фото и видео на ПК: как это работает

Раньше для переноса медиафайлов на ПК через Quick Share пользователям приходилось каждый раз выбирать файлы и отправлять их на компьютер вручную.

Google незаметно добавила в Android новую функцию, которая позволяет автоматически сохранять фотографии и видео на компьютер с Windows. Для этого используется технология передачи файлов Quick Share, поэтому загружать файлы в облачное хранилище больше не требуется, пишет 01net.

Новая возможность появилась в последнем обновлении сервисов Google Play под номером 26.43. В его описании прямо указана функция автоматического резервного копирования фотографий и видео с Android-устройства на ПК с помощью Quick Share.

Соответствующая настройка появилась непосредственно в параметрах Quick Share. Найти ее можно по следующему пути: "Настройки" → "Подключенные устройства" → "Настройки подключения" → Quick Share. Там должен появиться пункт автоматического резервного копирования.

Видео дня

Google поясняет, что выбранные на смартфоне файлы будут автоматически копироваться и сохраняться на Windows-компьютере. При этом пользователям не придется загружать фото и видео в облако или платить за дополнительное место в хранилище.

Для работы функции понадобится актуальная версия Quick Share на Windows. Смартфон и ПК должны находиться рядом друг с другом и быть подключены к одному аккаунту Google. Синхронизацию нужно начать на компьютере, а на смартфоне открыть настройки Quick Share и включить автоматическое резервное копирование.

Обновление сервисов Google Play распространяется постепенно, поэтому новая настройка может появиться на смартфонах не сразу. Пользователям, которые пока не обнаружили необходимый пункт в параметрах Quick Share, придется подождать и периодически проверять наличие обновлений.

Ранее в этом году Google сделала процесс перехода с iPhone на Android еще проще. Теперь пользователи смогут перенести гораздо больше данных, чем раньше. В отдельных случаях даже больше, чем при переходе между двумя Android-устройствами.

УНИАН рассказывал о 5 приложениях, которые нужно сразу установить на новый смартфон Android. Все они доступны бесплатно в Google Play, имеют высокие оценки и охватывают разные сценарии использования.

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