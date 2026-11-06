Журналисты обновили топ-100 лучших игр для ПК – в него попал украинский проект

Игровое издание PC Gamer опубликовало ежегодный рейтинг ста лучших игр для ПК, "в которые вы можете поиграть прямо сейчас". Топ составляется редакцией сайта из 30 человек.
Первое место заняла Baldur’s Gate 3 от Larian Studios – редакция PC Gamer назвала ее выдающимся примером современной RPG. На второй позиции оказалась Disco Elysium, а замыкает тройку лидеров Ведьмак 3. В десятку также вошли Elden Ring, Minecraft, Stardew Valley, XCOM 2, Crusader Kings 3, DOOM (1993) и Half-Life 2.
Среди релизов 2026 года в список попали Resident Evil Requiem (45-е место), Slay the Spire 2 (68-е), Arc Raiders (89-е) и Marathon (91-е). Замыкает топ-100 Deadlock, который оказался в рейтинге еще до официального релиза. Выбыла из топа, среди прочих, Clair Obscur: Expedition 33.
Украинский шутер "STALKER.: Зов Припяти" поместили на 61 место. Редакция PC Gamer назвала ее "наиболее цельной частью оригинальной трилогии", в которой разработчикам удалось объединить все ключевые элементы серии: систему фракций, побочные задания, артефакты и поддержку модификаций.
Журналисты также отметили удачное сочетание шутера, RPG и хоррора, а атмосферу игры – ее необычный мир и намеренно шероховатую механику – назвали важной частью шарма S.T.A.L.K.E.R.
Вот полный список победителей лучших ПК-игр по версии PC Gamer за 2026 год:
- 1. Baldur's Gate 3
- 2. Disco Elysium
- 3. "Ведьмак 3: Дикая охота"
- 4. Elden Ring
- 5. Minecraft
- 6. Stardew Valley
- 7. XCOM 2
- 8. Crusader Kings 3
- 9. DOOM (1993)
- 10. Half-Life 2
- 11. Divinity: Original Sin 2
- 12. Outer Wilds
- 13. Red Dead Redemption 2
- 14. Dark Souls
- 15. The Elder Scrolls 3: Morrowind
- 16. Balatro
- 17. Baldur's Gate 2: Enhanced Edition
- 18. Dishonored 2
- 19. Deus Ex
- 20. The Elder Scrolls 5: Skyrim
- 21. Halo: The Master Chief Collection
- 22. Kingdom Come: Deliverance 2
- 23. Fallout: New Vegas
- 24. Metal Gear Solid 3: Snake Eater
- 25. Garry's Mod
- 26. World of Warcraft
- 27. Titanfall 2
- 28. Portal
- 29. Hitman World of Assassination
- 30. Sekiro: Shadows Die Twice
- 31. The Stanley Parable: Ultra Deluxe
- 32. Team Fortress 2
- 33. Diablo 2
- 34. Final Fantasy XIV
- 35. The Sims 2
- 36. Blue Prince
- 37. Rimworld
- 38. Helldivers 2
- 39. Mass Effect Legendary Edition
- 40. Counter-Strike 2
- 41. Papers, Please
- 42. Armored Core 6: Fires of Rubicon
- 43. Vampire: The Masquerade – Bloodlines
- 44. Into the Breach
- 45. Resident Evil Requiem
- 46. Undertale
- 47. Abiotic Factor
- 48. Return of the Obra Dinn
- 49. Persona 5 Royal
- 50. What Remains of Edith Finch
- 51. Star Wars: Knights of the Old Republic 2
- 52. Sid Meier's Civilization 5
- 53. Hunt: Showdown 1896
- 54. Prey (2017)
- 55. Tom Clancy's Rainbow Six Siege
- 56. Nier: Automata
- 57. Stellaris
- 58. Hades
- 59. Caves of Qud
- 60. Kerbal Space Program
- 61. Stalker: Call of Prypiat – Enhanced Edition
- 62. Vampire Survivors
- 63. Alan Wake 2
- 64. Spelunky 2
- 65. Deep Rock Galactic: Survivor
- 66. StarCraft 2
- 67. Cyberpunk 2077
- 68. Slay the Spire 2
- 69. Satisfactory
- 70. Thief Gold
- 71. Dispatch
- 72. System Shock 2: 25th Anniversary Remaster
- 73. Guild Wars 2
- 74. The Walking Dead
- 75. Yakuza 0
- 76. Max Payne 2
- 77. Destiny 2
- 78. Frostpunk
- 79. BioShock
- 80. Monster Hunter: World
- 81. Grand Theft Auto 5
- 82. Left 4 Dead 2
- 83. FEAR
- 84. Citizen Sleeper
- 85. Deep Rock Galactic
- 86. Overwatch
- 87. Terraria
- 88. Alien: Isolation
- 89. Arc Raiders
- 90. Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
- 91. Marathon
- 92. Hollow Knight: Silksong
- 93. BattleTech
- 94. Inside
- 95. Dwarf Fortress
- 96. DOOM Eternal
- 97. Cities: Skylines
- 98. Total War: Warhammer 3
- 99. Death Stranding 2
- 100. Deadlock
Напомним, в ноябре 2024 года вышел STALKER 2: Heart of Chornobyl, которую делали почти 15 лет. Новая игра была тепло встречена как критиками, так и простыми игроками. В августе 2026 вышло сюжетное дополнение "Цена надежды".
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