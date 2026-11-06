Маск считает ошибкой подключение Украины к системе Starlink

Миллиардер жалуется, что украинцы используют "Старлинк" для обороны.

Американский мультимиллиардер Илон Маск считает ошибкой свое решение предоставить Украине доступ к Starlink в начале полномасштабного российского вторжения.

Накануне Маск репостнул в соцсети X сообщение аккаунта Whole Mars Catalog, в котором утверждается, что SpaceX допустила ошибку, когда в начале полномасштабной войны бесплатно передала Украине тысячи антенн Starlink и обеспечила миллионные расходы на бесплатный сервис.

"Оглядываясь назад, это была ошибка со стороны SpaceX. То, что начиналось как доступ в интернет для гражданского населения, стало основой для автономных дронов-убийц. А теперь, если они не поддерживают военное использование, их критикуют в прессе", – говорится в посте, который репостнул Маск.

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При этом сам миллиардер ни словом не прокомментировал этот пост, ограничившись молчаливым репостом.

Starlink для Украины

Как писал УНИАН, в начале полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года Илон Маск и его компания SpaceX оперативно предоставили доступ к спутниковому интернету Starlink после публичного обращения украинских чиновников, в частности вице-премьер-министра Михаила Федорова. Первые терминалы поступили уже 28 февраля 2022 года.

SpaceX передала Украине тысячи комплектов оборудования (всего около 20 тысяч единиц в первые месяцы), часть из которых была профинансирована самой компанией. Хотя тогда акцент действительно делался на гуманитарных потребностях – для критически важной инфраструктуры, государственных учреждений и больниц – никто не скрывал, что терминалы также используются и для военных нужд.

С 2023 года финансирование работы терминалов Starlink в Украине обеспечивают в основном правительства США и Польши.

При этом ранее украинские специалисты уже опровергали утверждение Маска о том, что терминалы Starlink якобы используются на ударных дронах. Из-за технических ограничений это просто невозможно. На дронах установлены военные системы Starshield.

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