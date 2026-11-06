Медь резко обвалилась до июльского минимума: сколько стоит металл теперь

Отмечается, что на цену металла влияют два основных фактора.

Цены на медь в пятницу, 6 ноября, обвалились до самого низкого уровня с июля. Политические потрясения в Вашингтоне угрожают ослабить два ключевых фактора, способствующих росту цен: быстрое развитие инфраструктуры искусственного интеллекта и риск введения США импортных пошлин на этот металл.

Издание Bloomberg пишет, что промышленные металлы присоединились к общему оттоку капитала из рисковых активов после того, как демократы одержали убедительную победу в Конгрессе, а акции технологических компаний резко упали на фоне ужесточения регулирования в сфере искусственного интеллекта.

Поражение республиканцев также вызвало новые спекуляции относительно вероятности расширения импортных пошлин США на медь. Перспектива введения пошлин поддерживала высокие цены на этот металл в США и сжимала мировой рынок, привлекая огромные объемы в американские запасы. 5 ноября эта ценовая разница исчезла.

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"Многие трейдеры считают, что введение агрессивных тарифов на медь теперь менее вероятно, поскольку Демократическая партия контролирует Конгресс США, а доступность цен станет ахиллесовой пятой правящей партии в преддверии 2028 года", – отмечается в аналитической заметке TD Securities.

Риски спада в секторе искусственного интеллекта или отсутствия пошлин уже отмечались многими аналитиками, и прогнозы по меди в последние месяцы в целом носили осторожный характер. Наихудший сценарий в отношении пошлин – если администрация Дональда Трампа прямо исключит введение импортных пошлин – повышает вероятность оттока металла обратно в сеть Лондонской биржи металлов.

По состоянию на 05:50 утра по киевскому времени цена на медь на Лондонской бирже металлов снизилась на 1% - до 13 712 долларов за тонну. Таким образом, 1 килограмм металла обойдется в 13,71 доллара.

Что касается украинского рынка, то, по данным Metal Monitor, 6 ноября медь принимают в среднем по 534 гривни за килограмм, а на бирже цена установлена на уровне 626,64 грн.

Цены на металлы - последние новости

2 ноября цены на медь выросли на фоне снижения цен на нефть, что в дальнейшем могло бы смягчить инфляционное давление.

Но уже 3 ноября медь и олово подешевели вместе с другими промышленными металлами. Новый виток распродажи акций технологических компаний в Азии ухудшил перспективы спроса на материалы, используемые в дата-центрах и для печатных плат.

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