РФ будет откладывать переговоры до весны и продолжит атаковать Украину, – президент Литвы

Гитанас Науседа считает, что РФ будет продолжать и гибридную войну против Европы.

Россия не собирается вступать в серьезные мирные переговоры как минимум до весны 2027 года и продолжит наносить удары по украинским городам зимой. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает The Telegraph. По его мнению, Москва и в дальнейшем будет оказывать давление на Киев с помощью ракет и беспилотников, одновременно продолжая гибридную войну против Европы.

"В настоящее время российское руководство не видит необходимости вступать в переговоры – по крайней мере до весны 2027 года", – сказал он в интервью WELT, которое, как и The Telegraph, входит в сеть Axel Springer Global Reporters Network.

Как пишет издание, предупреждение Науседы поставило под сомнение недавние попытки США, ЕС и союзников Украины вновь привлечь обе стороны конфликта к мирным переговорам.

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В среду в Брюсселе ЕС провел переговоры по Украине с участием представителей США, Украины, НАТО и других европейских стран. Их целью была координация действий в преддверии трехсторонних переговоров в Абу-Даби.

Однако Науседа отверг перспективу того, что Россия будет участвовать в мирных переговорах добросовестно, заявив: "Россияне будут лишь делать вид, что ведут переговоры. Я им не доверяю. Россия будет выдвигать требования, которые Украина с самого начала сочтёт неприемлемыми, намеренно добиваясь провала так называемых переговоров. Если Украина переживет эту зиму – а я убежден, что так и будет, – шансы на серьезные переговоры в 2027 году возрастут. Я не ожидаю, что они состоятся раньше".

По словам Науседы, в течение зимних месяцев Россия "будет продолжать оказывать давление на Украину с помощью авиаударов по её городам".

"Именно поэтому мы должны продолжать оказывать Украине военную помощь, особенно средства противовоздушной обороны. В то же время мы должны помогать восстанавливать её энергетическую инфраструктуру", – добавил президент Литвы.

Он также отметил, что Россия продолжает вести гибридную войну против Европы, прибегая к различным мерам. Среди них Науседа назвал "незаконную миграцию, метеозонды, попадающие в наше воздушное пространство, а также беспилотники, прилетающие из Украины или России".

"Мы получили разведывательную информацию о возможных провокациях", – добавил он.

По словам Науседы, Вильнюс ускорил меры по укреплению границы после вероятной российской провокации, как это сделала и Польша. В то же время президент Литвы исключил возможность обычного военного нападения России на территорию НАТО, однако заявил, что провокации будут продолжаться.

"Я не думаю, что Россия сейчас готова к масштабным операциям. Ее ресурсы задействованы на украинском поле боя, и там Россия не добивается успеха. Но Путин испытывает нас и постоянно приближается к применению статьи 5 – обязательств НАТО по коллективной обороне", – сказал он.

Науседа добавил, что у Литвы есть "очень амбициозные планы" и она стремится быть "значительно лучше оснащенной" ко второй половине 2027 года, чтобы противостоять любой угрозе со стороны России.

Литовский президент также прогнозирует, что Путин будет продолжать войну, пока у него будет достаточно ресурсов. По его словам, хотя экономическая ситуация в России ухудшается, "Кремль мало заботится об уровне жизни населения".

Трехсторонние переговоры с участием Украины, США и РФ – последние новости

В начале недели стало известно, где и когда состоится новая встреча США, Украины и России. Она должна пройти в Абу-Даби 10–11 ноября. Как сообщил высокопоставленный представитель американских властей, участники обсудят прекращение войны России против Украины, договоренности о безопасности после ее завершения и деэскалацию. Американская сторона рассчитывает добиться прорыва в переговорах до начала зимы.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский рассказал, каких результатов он ожидает от переговоров в Абу-Даби. Он подчеркнул, что мир после завершения войны не должен быть просто словом, а должен опираться на конкретные гарантии безопасности, сильную армию и надлежащее финансирование Украины. По его словам, первым шагом к этому должно стать введение режима прекращения огня.

Специальный представитель и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер объяснил, какого мира Вашингтон стремится добиться для Украины. По его словам, речь идет не только о прекращении войны, но и о создании глобальной архитектуры безопасности, которая должна предотвратить повторное нападение.

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