'Конотоп' в столице: у некоторых киевлян свет отсутствует 5 суток, есть проблемы с водой и отоплением

Под "удар" попали, в частности, дома в Шевченковском районе столицы.

Киевляне массово жалуются на жесткие отключения света, которые по графикам местами уже достигают 20 часов. Однако в столице есть дома, в которых свет не включался уже несколько суток подряд.

Как рассказала УНИАН киевлянка Наталья Калиниченко, свет в домах по адресу ул. Юрия Глушка, 10 и 10А не появлялся уже 5 суток – с 1 ноября 2026 года.

"Каждый раз мы пишем/звоним/ходим в приемные ДТЭК, ЖЭК, диспетчерскую Шевченковского района, к депутату Бродскому, вызываем полицию – и в ответ получаем отписку из разряда "подождите". У нас нет света с 1 ноября", – отмечает жительница пострадавшего дома в беседе с УНИАН.

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По её словам, проблемы с энергоснабжением дома начались давно – ещё в октябре прошлого года света по указанным адресам не было 4 суток. В этом году проблема стала ещё более масштабной.

"Повторяется одна и та же ситуация: когда действуют графики, наши дома включаются и выключаются вместе со всеми. Но как только начинаются аварийные отключения – наши дома потом не включаются. Напряжение в районе 117–200 В. Есть максимум 15 минут, и на этом всё заканчивается", – говорит киевлянка.

"После первого аварийного отключения нас просто не включают. И в то время как у других включают-выключают по графику, мы пишем 100500 заявлений во все инстанции", – уточняет Калиниченко.

По её словам, энергетики признают проблемы, но говорят, что нет оборудования для ремонта.

"В феврале этого года электрики сказали, что проблема в оборудовании, его нужно менять, но точно не сейчас. Февраль, тотальные отключения, все поняли. Однако через полгода мы пришли к тому же результату: проблема есть, решения нет, ответов нет, есть отписки", – говорит она.

К энергетической катастрофе добавились также проблемы с отоплением. Калиниченко отмечает, что отопление в доме появилось 4 ноября, но сразу же после этого в одной из квартир произошел прорыв трубы – и тепло исчезло. Кроме того, пропадала вода, но этот вопрос решили в течение суток.

5 ноября жители пострадавших домов собрались у электрощитка и вызвали полицию, которая зафиксировала их обращение.

"Дома, подключенные к той же линии, что и мы, уже включались и отключались. У нас нет света уже 5 суток", – подытожила Калиниченко.

Стоит отметить, что это не единичный случай для Киева. Согласно информации из соцсетей, жители Виноградаря уже блокируют дороги, поскольку электроснабжение в отдельных домах отсутствует уже трое суток.

Кроме того, 4 и 5 ноября сообщалось о перекрытии дорог в районе Академгородка, станции метро "Житомирская" и Оболони. Люди там также жаловались на отсутствие электроснабжения несколько суток подряд.

Между тем в ДТЭК отреагировали на акции протеста и отметили, что причиной длительного отсутствия света в отдельных домах являются аварии. Там уточнили, что из-за постоянных отключений растет нагрузка на электросети, а когда свет возвращается, украинцы одновременно включают бойлеры, чайники, стиральные машины, электроплиты, которые потребляют много тока. А это приводит к перегрузкам и авариям как в сетях компании, так и внутри домов.

"Но аварий ежедневно десятки, и каждый ремонт требует времени", – сказали в энергокомпании.

Масштабные проблемы со светом в Киеве

В результате российских атак в январе 2027 года столичные ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 больше не в состоянии производить электроэнергию. Из-за этого Киев остался практически без внутренней генерации. При этом враг обстреливает подстанции, питающие столицу извне. Последние дни Киев живет в режиме регулярных аварийных отключений электроэнергии.

Ранее энергетический эксперт Александр Харченко сообщал, что Украина не получила вовремя энергетическое оборудование, необходимое для проведения ремонтов на поврежденных энергообъектах, что сказывается на продолжительности отключений.

В свою очередь, центральные власти и эксперты неоднократно подчеркивали, что столица упустила время и провалила подготовку к зимнему сезону.

В то же время масштабные проблемы с электроснабжением наблюдаются не только в Киеве. Одной из самых резонансных стала ситуация в городе Конотоп Сумской области. Там местные жители оставались без света 5 суток. После резонанса в СМИ центральные власти обратили внимание на проблему и способствовали восстановлению электроснабжения в городе на пятый день.

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