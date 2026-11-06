У сотрудников 'Киевтеплоэнерго' проводят обыски и изымают документы, – КГГА

Речь идет о документах, касающихся проектов резервного энергоснабжения и создания объектов распределенной когенерации в столице.

В кабинетах и жилых помещениях сотрудников "Киевтеплоэнерго" проводятся обыски и изымаются документы, касающиеся проектов в рамках Плана энергоустойчивости, сообщили в КГГА.

"В коммунальном предприятии прошли следственные действия, в ходе которых речь идет о возможном изъятии оригиналов проектно-сметной документации и документов для начала работ по проектам Плана стойкости Киева", – указано в сообщении.

Речь идет о проектах резервного энергоснабжения и создания объектов распределенной когенерации для потребителей Деснянского, Голосеевского и других районов столицы.

Видео дня

Также 6 ноября в рамках уголовного производства были проведены обыски в помещениях нескольких сотрудников КП "Киевтеплоэнерго".

В "Киевтеплоэнерго" при этом отметили, что проектные работы еще не оплачены, поскольку финансирование предусмотрено после их завершения. Акты выполненных работ не подписывались и не оплачивались. Там заявили, что такие следственные действия могут свидетельствовать о политическом давлении, а изъятие документации может затруднить реализацию важных энергетических проектов.

Провал подготовки столицы к зиме – последние новости

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Киев не подготовился к зиме ни в одном из аспектов, и теперь для устранения последствий этого необходимо привлечение всех институтов.

Председатель Деснянской РГА Максим Бахматов заявил, что на Левом берегу Киева под угрозой коммунальной катастрофы находятся 1,5–2 миллиона человек из-за отсутствия альтернативного отопления, водо- и электроснабжения.

При этом директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отмечал, что киевские власти провалили защиту энергоснабжения критически важной инфраструктуры, в то время как наибольшее количество средств поражения враг направляет именно на энергетику столицы.

Вас также могут заинтересовать новости: