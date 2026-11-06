Иерусалимский патриарх расхвалил Путина и предложил выступить посредником в переговорах

Феофил III назвал войну в Украине "ситуацией" на западной границе РФ.

Иерусалимский патриарх Феофил III назвал войну, которую Россия ведет в Украине, "ситуацией" вдоль западной границы РФ и предложил российскому диктатору Владимиру Путину свое содействие в российско-украинских переговорах. Об этом он заявил во время встречи с кремлевским правителем в Кремле 5 ноября, сообщают российские СМИ.

"Я знаю, что есть предложения о переговорах по поводу ситуации вдоль вашей западной границы", – обратился он к Путину.

Также, по данным пропагандистских СМИ, он предложил свое посредничество в поддержании мирных переговоров, назвав их "диалогом между братьями", которые разделяют "общую веру".

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Кроме того, иерусалимский патриарх заявил, что молится за президента РФ.

"Мы ежедневно молимся за вас у Гроба Господня. Честно говоря, мы вами восхищаемся, и я лично молюсь за ваше здоровье, за то, чтобы Господь просветил вас и вдохновил на решение всех тех задач, которые стоят перед вами", – сказал Феофил III на встрече с Путиным.

Интересно, что в августе СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп предлагал Феофила III в качестве посредника в мирных переговорах между Россией и Украиной.

Мирные переговоры

Как сообщал УНИАН, 5 ноября Трамп заявил, что мирное соглашение по Украине может затронуть всю Европу. По его словам, это будет "большое, замечательное соглашение", от которого "все будут в восторге".

Как известно, в Абу-Даби готовится новая встреча США, Украины и России, на которой стороны планируют обсудить прекращение войны Москвы против Украины, а также послевоенные соглашения по безопасности и деэскалации.

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер рассказал, о чем США хотят договориться с Украиной и Россией в Абу-Даби. Он назвал "две важные и взаимосвязанные составляющие прочного мира", о которых пойдет речь на встрече: это – гарантии безопасности для Украины и "более широкая архитектура европейской безопасности". Также Кушнер заверил, что США интенсивно работают со всеми сторонами "над поиском практических решений, которые помогут положить конец этой войне и заложить основы для прочного мира".

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