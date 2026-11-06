На Западе назвали лучший компактный электромобиль в мире

Сегмент компактных электромобилей в мире переживает настоящий бум благодаря стремительному развитию аккумуляторных технологий.

Volkswagen ID Polo стал лучшим компактным электромобилем на рынке по состоянию на 2026 год. Об этом сообщили эксперты Autocar, которые протестировали различные модели от разных брендов.

Volkswagen ID Polo признали лидером благодаря хорошему запасу хода, быстрой зарядке и практичному салону.

"ID Polo демонстрирует живую динамику на дороге, хорошо набирает скорость с места и во время движения, особенно в спортивном режиме", – говорит шеф-редактор Autocar Стив Кропли.

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По словам специалистов, автомобиль легко справится даже с длительными поездками, обеспечивая такой же комфорт, как и гораздо более крупные модели.

Объем багажника составляет 441 литр – один из лучших показателей в классе, а на заднем ряду достаточно места для взрослых пассажиров. Трем людям там будет тесно, однако пространства больше, чем в популярной модели Renault 5.

Запас хода базовой версии с аккумулятором емкостью 37 кВт·ч достигает 205 миль (330 км). Эксперты Autocar особенно рекомендуют модификацию с батареей на 52 кВт·ч: она способна проехать до 281 мили (452 км) на одном заряде и поддерживает зарядку мощностью до 105 кВт.

Стартовая европейская цена на новый Volkswagen ID. Polo Trend составляет около 25 000 евро (1 265 400 грн).

Помимо ID. Polo эксперты Autocar выделили и другие компактные электромобили, заслуживающие внимания:

Volkswagen ID Polo; Cupra Raval; Renault 5; MG 4 EV Urban; Nissan Micra; Mini Cooper E/SE; Ford Puma Gen-E; Fiat Grande Panda Electric; Hyundai Inster; BYD Dolphin Surf.

Лучшие электромобили – последние новости

Недавно эксперты назвали лучшим подержанным электромобилем 2026 года Polestar 2 шведского бренда Polestar. Модель обрела популярность вскоре после дебюта в 2020 году благодаря лаконичному дизайну, практичному кузову фастбэк, хорошей энергоэффективности и отличным ходовым характеристикам.

Еще раньше британские специалисты определили лучший новый электромобиль – им стала Skoda Elroq, возглавившая соответствующий рейтинг. Эксперты отметили просторный салон модели, вместительный багажник и тщательно продуманную систему хранения вещей.

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