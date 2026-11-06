Курс валют в 'ПриватБанке': за сколько можно купить 100 долларов сегодня

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 46,08 грн, а евро – 51,81 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 6 ноября, снизился на 6 копеек и составляет 45,99 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел на 10 копеек и составляет 51,70 гривни за евро.

В то же время продать американскую валюту в банке можно по курсу 45,39 гривни, а евро – по курсу 50,70 гривни за единицу иностранной валюты.

Таким образом, купить 100 долларов в отделениях банка сегодня можно за 4599 грн. 100 евро обойдутся в 5170 грн.

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Курс доллара при расчетах по картам в "ПриватБанке" в пятницу остался неизменным и составляет 46,08 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня также не изменился и составляет 51,81 гривны.

Курс валют в Украине – последние новости

Нацбанк установил на 6 ноября официальный курс доллара к гривне на уровне 45,44 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 10 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня также укрепила свои позиции. Официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 51,04 гривни за один евро, то есть гривня укрепилась на 21 копейку.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня снизился на 8 копеек и составляет 46,04 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 45,39 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 10 копеек и составляет 51,72 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,87 гривни за евро.

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