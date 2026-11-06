Настоящие шедевры: где находится лучший ресторан в мире и чем он удивляет

В одном из заведений нет привычных меню – гостям предлагают 50 так называемых "впечатлений", разбитых на несколько актов.

Обнародован престижный ежегодный рейтинг 50 лучших ресторанов мира, который отмечает самые выдающиеся заведения мировой гастрономии – лучшим в этом году признан ресторан в Испании, пишет Daily Mail.

В список вошли самые разнообразные заведения: от испанского ресторана, известного мастерством приготовления блюд на открытом огне, до необычных гастрономических представлений в Бангкоке и Копенгагене. Среди них есть даже ресторан с тайной сырной пещерой. Среди других гастрономических центров, представленных в рейтинге, – Гонконг, Нью-Йорк, Париж и Бангкок.

Первая десятка заведений выглядит так:

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1. Asador Etxebarri, Атксондо, Испания

Ресторан Asador Etxebarri в Атксондо признали лучшим в мире в 2026 году.

Он расположен в тихой баскской деревне Аспе. В этом скромном заведении шеф-повар и владелец Виктор Аргинсонис и его команда принимают гостей, чтобы познакомить их с многолетним увлечением повара – приготовлением пищи на открытом огне.

В дегустационном меню из 14 блюд повара создают изысканные кулинарные композиции, в которых главную роль играют высококачественные продукты. Благодаря мастерскому использованию гриля простые ингредиенты превращаются в настоящие шедевры.

2. Gaggan, Бангкок, Таиланд

Второе место занял ресторан Gaggan, который по-новому раскрывает индийскую кухню с помощью современных кулинарных технологий.

"В меню сочетаются музыка, цвета и творчество. Его основой является прогрессивная индийская кухня с французскими, тайскими и японскими влияниями", – отмечают составители рейтинга The 50.

Заведение известно театрализованной подачей блюд. Например, каждый курс обозначается эмодзи, побуждая посетителей есть руками или даже вылизывать тарелку.

3. Alchemist, Копенгаген, Дания

Экспериментальный датский ресторан, сочетающий кухню с театральным искусством, расположен на неприметной промышленной территории Рефсхалеен на окраине Копенгагена. Однако его внешний вид не должен отпугивать посетителей.

Здесь можно ожидать самых неожиданных впечатлений. По описанию The 50, в заведении нет привычных курсов блюд – вместо этого гостям предлагают 50 так называемых "впечатлений", разделенных на несколько актов. В ходе многочасового мультисенсорного путешествия посетители знакомятся с различными локациями, видами искусства и необычными ремеслами.

Каждое блюдо призвано заставить гостей задуматься, даже если полученный опыт порой может быть довольно дискомфортным.

4. Quintonil, Мехико, Мексика

Четвертое место занял ресторан Quintonil в Мехико. В 2026 году его также признали лучшим рестораном Латинской Америки.

Здесь традиционные мексиканские вкусы сочетаются с творческим подходом. Среди блюд меню – жареная утка с кокосовым соусом мантчамантелес, который готовят из фруктов и перца чили, а также мороженое с медом безжальных пчел мелипон.

Сам ресторан отличается светлым и просторным интерьером, украшенным местными произведениями искусства.

5. Wing, Гонконг

Ресторан Wing специализируется на китайской кухне без жестких кулинарных ограничений.

В меню, в частности, есть хрустящая кантонская курица сухой выдержки – её рецепт доводили до совершенства более 80 раз. Также гостям предлагают копченого голубя с сахарным тростником и тушеный морской огурец, завернутый в хрустящий рулет из теста, напоминающий свиную грудинку.

В конце трапезы посетителям предлагают необычную тележку с фруктами, где подают лучшие сорта манго, гуавы и другие тропические плоды.

6. The Chairman, Гонконг

The Chairman считается одним из ведущих гастрономических заведений Азии. Здесь китайскую кухню сочетают с необычными авторскими блюдами, среди которых – золотистые хрустальные яйца с устрицами и перцем чили.

Ресторан представляет инновационную кантонскую кухню без лишней театральности: основное внимание сосредоточено именно на еде.

В прошлом заведение получило немало наград, в частности было признано лучшим рестораном Азии.

7. Kjolle, Лима, Перу

Блюда ресторана Kjolle отличаются яркими цветами и эффектным внешним видом, что особенно привлекает пользователей Instagram.

Среди самых интересных позиций дегустационного меню – морские гребневики и морской ёж с бразильскими орехами, а также говяжьи ребра с кукурузой.

Особое внимание уделили и интерьеру: оформление и планировка ресторана отражают традиции перуанского ремесленного искусства.

8. Kadeau, Копенгаген, Дания

Ресторан Kadeau стремится воссоздать связь с природной средой. Для этого повара используют ферментацию и дикорастущие продукты, которые собирают самостоятельно.

"Команда глубоко уважает природу и кулинарное ремесло, и это заметно в каждой детали. Здесь чувствуешь ритм времен года, а не просто пробуешь его", – отмечал ранее Бас ван Кранен, шеф-повар амстердамского ресторана Flore.

Зал ресторана небольшой и уютный. В интерьере сочетаются скандинавский стиль и спокойные японские мотивы.

9. DiverXO, Мадрид, Испания

Одно из самых инновационных заведений первой пятерки – мадридский ресторан DiverXO. Его меню описывают как "путешествие по гедонистическому, жадному и творческому миру Дабиза Муньоса – авангардной кухне, где возможно всё".

Испанский шеф-повар, обладатель трёх звёзд Michelin по оценке гида Michelin, отличается новаторским подходом к приготовлению пищи.

В 2023 году он попал в заголовки новостей после заявления о том, что рассматривает возможность добавить в меню блюдо на основе рыбной спермы.

10. Plénitude, Париж, Франция

Ресторан Plénitude расположен в роскошном бутик-отеле Cheval Blanc Paris, принадлежащем группе LVMH, и воплощает элегантность парижской гастрономии.

"Постановка трапезы, которую обеспечивают директор ресторана Александр Ларвуар и его молодая команда, отличается динамичностью", – отмечают составители рейтинга.

Посетителям сначала предлагают побывать в винном погребе, затем попробовать одно блюдо на кухне, а ещё одно – в "тайной" сырной пещере.

Здесь сочетаются театральность и высокое кулинарное мастерство.

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