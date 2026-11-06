В Лох-Несс впервые за 500 лет вернулись необычные обитатели

Животных поймали в регионе Тейсайд, где они доставляли неприятности местным фермерам.

Впервые за пять веков бобры вновь поселились в бассейне озера Лох-Несс в Шотландии. Это стало возможным благодаря успешному переселению семьи из шести животных, пишет The Independent.

Бобров перевезли из другой части Шотландии с разрешения природоохранной службы NatureScot. Животных выпустили на небольшое озеро на территории поместья Дандрегган в долине Гленмористон. Площадь поместья, которым занимается благотворительная организация Trees for Life, составляет около 10 тысяч акров.

Исполнительный директор Trees for Life Стив Миклрайт рассказал Press Association, что наблюдать за возвращением бобров в естественную среду было "очень приятно".

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"Я вижу, как они плавают, и они очень спокойны. Это действительно хороший знак", – отметил он. По его словам, животные сразу почувствовали себя на новом месте довольно комфортно.

Семья состоит из самки, двух двухлетних молодых бобров и трёх детёнышей, родившихся в начале этого года.

Сначала животных выловили в регионе Тейсайд, где они доставляли проблемы местным фермерам. После этого бобров доставили в специализированный зоопарк для ветеринарного осмотра и проверки состояния здоровья, а впоследствии выпустили недалеко от озера Лох-Несс.

"Теперь они снова на свободе, и удивительно видеть, насколько спокойно они себя чувствуют. Малыши плавали вокруг, а я наблюдал, как они чистят друг другу шерсть на берегу озера. Это настоящий признак того, что они осваиваются", – рассказал Миклрайт.

Он добавил, что это событие вызвало сильные эмоции у всех присутствующих. Ведь все шестеро бобров сразу вошли в воду и начали исследовать новую среду обитания, благодаря чему присутствующие смогли их хорошо рассмотреть.

Выпуск животных стал началом проекта Ness Beaver Project, который совместно реализуют Trees for Life и организация Beaver Trust, отмечают СМИ. Его цель – в течение следующих трёх лет переселить в бассейн Лох-Несса не менее 15 семейств бобров.

Благотворительные организации назвали первый этап проекта важной вехой в восстановлении природы Великобритании.

Руководитель направления восстановления экосистем Beaver Trust доктор Ройзин Кэмпбелл-Палмер отметила, что выпуск первых бобров в Дандреггане стал началом их возвращения в бассейн Лох-Несса.

"Обширные лесные массивы и благоприятные природные условия здесь дают животным реальные возможности для жизни и размножения", – сказала она.

Руководитель направления восстановления природы Trees for Life Алан Макдоннелл сказал, что бобров истребили охотой несколько веков назад, однако теперь они вновь занимают своё место в реках и водно-болотных угодьях. Их деятельность помогает восстанавливать природные ландшафты, увеличивать биоразнообразие и создавать возможности для экотуризма.

"Прошло 500 лет с тех пор, как Лох-Несс стал последним зафиксированным местом обитания бобров в Шотландии перед их исчезновением. Теперь они вернулись туда, где у них достаточно пространства и подходящие условия для жизни. Вместе с ними появляется возможность создания новых водно-болотных угодий, увеличения численности диких животных и оздоровления рек", – подчеркнул Макдоннелл.

О следующих выпусках бобров будут сообщать только после того, как животные благополучно окажутся на новом месте. Это необходимо, чтобы не беспокоить их во время адаптации к окружающей среде.

Перед переселением все животные проходят обследование в специальном центре содержания при зоопарке Five Sisters Zoo недалеко от города Вест-Калдер. Менеджер заведения Гэри Карран отметил, что со времени первого официального эксперимента по возвращению бобров в Шотландию в 2009 году численность диких популяций растет. Это, по его словам, демонстрирует, чего можно достичь благодаря совместным усилиям по восстановлению исчезнувших видов.

Экологи надеются, что вокруг Лох-Несса удастся сформировать самодостаточную популяцию бобров. Это поможет обеспечить будущее вида в Шотландском нагорье и принесет пользу как природе, так и местным сообществам. Строя плотины и каналы, эти животные восстанавливают речные и водно-болотные экосистемы и создают условия для существования других видов. Кроме того, их деятельность может способствовать смягчению последствий таких природных явлений, как наводнения, засухи и лесные пожары.

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