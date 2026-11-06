В стиле 'Джона Уика': вышел трейлер зрелищного экшна 'Кароси' (видео)

В украинский прокат фильм выйдет в феврале 2027 года.

Вышел украинский трейлер зрелищного экшн-триллера "Кароси" (Karoshi), продюсером которого выступил режиссер и каскадер Чад Стахельски (франшиза "Джон Уик").

События фильма разворачиваются в недалеком будущем на Манхэттене, где корпоративная лояльность и культурные традиции безвозвратно изменили повседневную жизнь. После трагической смерти сотрудника во влиятельную компанию проникает таинственный незнакомец, который пытается разоблачить жестокую систему, скрывающуюся за отполированной картинкой.

К слову, с японского термин "кароси" переводится как "смерть от переработки".

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Главные роли в фильме исполнили Джанкарло Эспозито ("МаXXXин", "Мегалополис", сериалы "Во все тяжкие", "Мандалорец и Грогу", "Пацаны"), Синтия Эриво ("Плохие времена в "Эль Рояле", "Харриет", "Wicked"), Такехиро Хира ("Капитан Америка: Прекрасный новый мир", сериалы "Сегун", "Монарх: Наследие монстров"), Тео Ю ("Прошлые жизни", "Решение уйти", сериал "Шантаж"), Изабель Мэй ("Крик 7", сериалы "1923", "Молодой Шелдон"), Билл Кемп ("12 лет рабства", "Бердмен", "Убийство священного оленя") и другие.

Режиссером картины выступил Такаси Дошер ("Единственная", "Все еще").

Как сообщила пресс-служба кинодистрибьютора Adastra Cinema, в украинский прокат фильм выйдет в феврале 2027 года, но точная дата станет известна позже.

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