Нацбанк спрогнозировал, как будут расти зарплаты украинцев в ближайшие годы

Спрос со стороны бизнеса на работников снизился прежде всего в тех городах, которые больше всего пострадали от российских обстрелов.

Заработные платы в Украине в 2026 году вырастут на 21,4% в номинальном выражении и на 11,4% – в реальном (с учетом инфляции). В последующие два года рост реальных зарплат стабилизируется на уровне 4–5%, говорится в Инфляционном отчете Национального банка Украины за октябрь 2026 года.

В НБУ отмечают, что, несмотря на некоторое охлаждение рынка труда, общий дефицит рабочей силы остается ощутимым. С одной стороны, из-за значительных разрушений предприятия сокращают спрос на работников, с другой – миграционные и мобилизационные процессы ограничивают предложение рабочей силы.

В частности, спрос бизнеса на работников ослаб прежде всего в городах, которые больше всего пострадали от российских обстрелов, в частности в Киеве, Днепре и Одессе. Это отразилось на сокращении количества новых вакансий, которое усилилось в течение августа–октября, особенно в розничной торговле.

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На фоне снижения спроса предприятия несколько реже называли нехватку кадров в числе основных препятствий для наращивания производства. Однако общий дефицит работников остается значительным, а структурные проблемы рынка труда продолжают ограничивать возможности бизнеса по найму персонала.

В Нацбанке отмечают, что это будет способствовать дальнейшему росту затрат предприятий на оплату труда. Дополнительное ценовое давление будет возникать из-за того, что рост реальных зарплат будет опережать повышение производительности труда. Последнее, в частности, будет сдерживаться разрушением производственных мощностей в результате российских атак.

В то же время в 2027–2028 годах давление со стороны рынка труда несколько ослабнет из-за снижения спроса на рабочую силу. По прогнозу НБУ, рост реальных зарплат в этот период стабилизируется на уровне 4–5% в год.

"Ситуация на рынке труда будет постепенно улучшаться по мере снижения рисков безопасности, прекращения выезда украинцев за границу и начала возвращения мигрантов. Однако нехватка квалифицированных кадров сохранится", – говорится в документе.

Зарплаты в Украине – последние новости

В сентябре 2026 года средняя зарплата штатных работников составила 33 153 грн, сообщила Государственная служба статистики Украины. После уплаты НДФЛ и военного сбора сумма "на руки" составляет 25 527,81 грн. Средняя зарплата в сентябре оказалась на 24,5% выше, чем в сентябре прошлого года, и на 4% выше, чем в августе 2026 года.

Средний уровень начисленной заработной платы в сентябре для чиновников в Украине за год вырос на 4,8 тысячи гривень – до 63,88 тыс. грн. Самая высокая зарплата зафиксирована в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг – 105,8 тыс. грн.

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