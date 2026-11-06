Орбан работал на коммунистов, и его доносы до сих пор могут быть в Москве, - расследование

У политика, ожидаемо, данные расследования отрицают.

Незадолго до первых свободных выборов в Венгрии в марте 1990 года бывший премьер-министр страны Виктор Орбан мог стать информатором спецслужб.

Об этом говорится в расследовании журналиста Пани Саболча. В нем журналист ссылается на показания бывшего премьер-министра Венгрии Миклоша Немета, который находился у власти в 1988–1990 годах. Тогда Немет получил от министра обороны Ференца Карпати три оригинальных отчета, составленных Орбаном. В этих отчетах будущий политик информировал власти о поведении своих товарищей во время срочной службы в Залаегерсеге. Орбан также сообщал об их политических, сексуальных и религиозных взглядах.

Немет отметил, что у него не было возможности проверить личность автора. Однако почерк в отчете, написанном от руки, был похож на тот, которым пользуется сам Орбан. Эти документы Немет вернул министру обороны, не сохранив их копии. Позже документы исчезли, и в настоящее время их местонахождение неизвестно.

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Автор отмечает, что Немет рассказал ему о том, что в 2013 году документы могли находиться у Гезы Штефана – офицера военной разведки, который обучался в КГБ в Москве. Он, в частности, специализировался на сборе компрометирующих документов на членов политической, деловой и правоохранительной элиты Венгрии. Все эти документы исчезли из сейфа Штефана сразу после его смерти. Автор предположил, что Кремль мог использовать эти документы в качестве компромата, чтобы повлиять на политику Орбана.

Пресс-секретарь Орбана в ответ на комментарий Саболча заявил, что информация о существовании таких документов – фейк. Сам Немет смог рассказать об этой информации только после смены власти в Венгрии, когда это стало возможным благодаря изменению законодательства.

"По словам Немета, который уже вышел на пенсию, в последние годы он ждал таких изменений в законодательстве, которые позволили бы обнародовать материалы, находящиеся в его распоряжении. Поэтому в сентябре, после принятия правительством Венгрии закона о расширении доступа к государственным документам, он передал эти материалы в архив", – отметил автор Саболч.

Перспективы Орбана после потери поста премьера в Венгрии

Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что администрация президента США Дональда Трампа продвигает идею назначения Виктора Орбана на пост генерального секретаря ООН. Отмечается, что помимо Вашингтона эту идею готовы поддержать также Китай и РФ. Соответственно, Орбан может стать их общим кандидатом на эту должность в ООН.

Глава украинского МИД Андрей Сибига, комментируя эту информацию, отметил, что Орбан может использовать на этой должности свои навыки шантажа и наложения вето, которые он оттачивал в предыдущие годы в ЕС. Также Сибига высмеял это решение, заявив о готовности Украины поделиться опытом того, как вовремя выводить Орбана на кофе.

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