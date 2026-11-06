Продажи новых электромобилей в Украине рухнули почти вчетверо

Среди электромобилей лидером продаж стал BYD Sea Lion 06 EV.

В октябре доля электромобилей в общей структуре продаж новых автомобилей в Украине сократилась в годовом исчислении с 31% до 8,8%. Об этом сообщил "УкрАвтопром".

Падение обусловлено отменой налоговых льгот и возвратом 20% НДС на импорт электромобилей с начала года. Дополнительным фактором стала нестабильность энергосистемы. Все это заставило покупателей переориентироваться на автомобили с ДВС.

В целом в прошлом месяце доля автомобилей с традиционными двигателями на рынке новых легковых автомобилей превысила 64%. Для сравнения: годом ранее этот показатель составлял 48%.

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Наибольшим спросом пользовались бензиновые автомобили, на долю которых пришлось 39,7% октябрьских продаж (против 29,6% годом ранее). Доля гибридных автомобилей выросла с 20,6% до 26,7%, а доля дизельных машин выросла до 24,7% (против 18,6% в октябре 2025 года). Доля новых автомобилей с ГБО, как и в прошлом году, составила менее 1%.

Новый рейтинг в очередной раз демонстрирует победное шествие кроссоверов на украинском авторынке. Они оказались лидерами среди всех категорий.

Лидерами авторынка в октябре стали:

среди бензиновых автомобилей – Hyundai Tucson;

среди гибридов – Toyota RAV4;

среди дизельных – Volkswagen Touareg;

среди электромобилей – BYD Sea Lion 06 EV;

среди автомобилей с ГБО – Hyundai Tucson.

Авторынок Украины – последние новости

В течение октября украинцы приобрели 4,9 тысячи новых автомобилей. По сравнению с сентябрем украинский авторынок практически не изменился: количество проданных автомобилей выросло лишь на 0,4%. Первое место среди самых популярных моделей впервые занял кроссовер Škoda Kodiaq.

Хотя Toyota не представлена на первом месте в рейтинге моделей, но бренд остается лидером украинского рынка новых автомобилей. Škoda заняла вторую позицию, а замыкает тройку лидеров Volkswagen. Китайский BYD оказался лишь на шестой позиции.

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