Windows 11 можно удаленно взломать через уязвимость в Paint: как защититься

Теоретически в опасности могут быть все пользователи старых версий Paint с Copilot.

В графическом редакторе Microsoft Paint для Windows 11 нашли серьезную уязвимость безопасности, которая позволяет злоумышленникам запускать вредоносный код на ПК без каких-либо действий со стороны пользователя. При этом часть компьютеров могла до сих пор не получить необходимое обновление, пишет PC World.

Речь идет об уязвимости CVE-2026-83844, которой Microsoft присвоила оценку опасности 8,1 балла из 10. Исправление для нее компания выпустила еще 13 октября 2026 года, но из-за непредвиденных ошибок нужная версия так и не появилась в Microsoft Store.

По словам Microsoft, уязвимость устранена в Paint версии 11.2609.401.0 или новее. Но, судя по сообщениям пользователей и администраторов, патч дошел не до всех компьютеров. Теоретически в опасности могут быть все пользователи старых версий Paint с Copilot.

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Как проверить версию Paint в Windows 11:

Проверить установленную версию редактора можно через настройки Windows. Для этого нужно открыть "Параметры → Приложения → Установленные приложения", найти Paint и при необходимости открыть "Дополнительные параметры".

Есть и более быстрый способ через PowerShell. Нужно открыть Терминал от имени администратора через контекстное меню кнопки "Пуск" и выполнить команду:

Get-AppxPackage -Name Microsoft.Paint | Select-Object Name, Version

После этого следует сравнить полученный номер с версией "11.2609.401.0". Если версия Paint старше нужно установить последнюю версию приложения через Microsoft Store.

В PCWorld отмечают, что теоретически проблема может быть связана и с ошибкой в указанном Microsoft номере версии, впрочем, до выяснения ситуации пользователям рекомендуют убедиться, что редактор обновлен.

Microsoft продолжает улучшать Windows 11, добавляя функции, о которых пользователи просили уже давно. В апреле в Windows 11 появилась опция бесконечной приостановки обновлений. Также в меню питания добавили отдельную кнопку для выключения или перезагрузки ПК без установки обновлений.

Пользователям рассказали, как бесплатно продлить поддержку Windows 10 еще на год. Компания продолжает выпускать критические исправления для пользователей, подключивших программу Extended Security Updates (ESU).

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