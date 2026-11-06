Саммит с участием Трампа и Путина может стать для Си Цзиньпина неловким моментом, - NYT

Такая встреча могла бы укрепить статус Си Цзиньпина, однако обсуждение будущего Украины и ограничений на ядерное вооружение ставит Китай перед непростым выбором.

Спустя более 80 лет после исторической встречи в Ялте, Пекин раздумывает, стоит ли принимать у себя трехстороннюю встречу с участием президента США Дональда Трампа, российского диктатора Владмира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина.

Как пишет издание The New York Times (NYT), такая встреча могла бы подтвердить стремление Китая утвердиться в качестве незаменимой глобальной державы, стоящей на равных с США. Но есть риск, что это будет напоминать те самые "сделки великих держав", против которых Пекин, по его собственным словам, всегда выступал.

Издание отиметило, что хотя Китай подтвердил, что ведет переговоры с Россией и США о встрече лидеров трех стран, пока неясно, состоится ли эта встреча на самом деле.

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NYT отметил, что ситуация вокруг Украины усложняет решение Китая. Дело в том, что Пекин опасается предоставлять Путину площадку для заключения сделки с Вашингтоном по Украине. Издание объяснило, что такой шаг противоречил бы позиции Пекина, согласно которой мирные переговоры должны проходить при участии Украины и Европы.

Помимо этого, как отметило издание, подобный формат – встреча трех крупнейших ядерных держав – плохо сочетается с образом, который стремится создать Пекин: защитника интересов более слабых государств.

"О чем бы ни говорили Путин, Си и Трамп, сам факт такой встречи породил бы вопросы: не идет ли речь о своего рода "кондоминиуме" великих держав, которые игнорируют интересы малых стран?", - считает Джозеф Торигиан, историк Коммунистической партии Китая из Американского университета в Вашингтоне.

"Было бы весьма иронично, если бы в Пекине все же решили, что трехсторонняя встреча по какой-то причине того стоит", – добавил он.

Риски, связанные с ролью принимающей стороны

По мнению Райана Хасса – бывшего карьерного дипломата и сотрудника Совета национальной безопасности США, Пекин вряд ли откажет Трампу и Путину.

Хаас высказал мнение, что Пекин хотел бы получить выгоду от проведения столь значимого исторического события, но при этом опасается ответственности за его успех:

"Си Цзиньпин избегает брать на себя ответственность за громкие дипломатические мероприятия с непредсказуемым исходом, поэтому подобная встреча выйдет за рамки того, что для китайской стороны является комфортным".

NYT также напомнил, что многие в Европе полагают, что Китай играет ключевую роль в оказании влияния на Москву, поскольку РФ стала очень зависима от Пекина – как в дипломатическом, так и в экономическом плане. Однако в Пекине считают, что Китай практически не имеет отношения к войне в Украине.

По мнению некоторых китайских аналитиков, максимум, что может сделать Пекин – это содействовать проведению переговоров, одновременно стараясь дистанцироваться от представления о том, что он способен оказывать давление на Кремль.

"Если Соединенные Штаты и Россия хотят вести диалог, Китай не может им этого запретить", - считает Сун Гою, эксперт по американо-китайским отношениям из Фуданьского университета в Шанхае.

Он добавил, что если бы состоялась встреча трех лидеров и в повестку дня был включен вопрос об Украине, Китай выступил бы лишь в роли "содействующей стороны, предоставившей площадку для диалога, и нейтрального наблюдателя".

Трехсторонняя встреча Трампа, Путина и Си Цзиньпина: что известно

Такая встреча может состояться на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который пройдет 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне.

Идею саммита предложил Путин, рассчитывая обсудить завершение войны в Украине.

При этом на днях президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, встречавшийся с Си Цзиньпином, рассказал, что китайский лидер был "удивлен" вопросом о возможных переговорах по Украине. Си Цзиньпин также отверг предположение о том, что Китай, Россия и США могут обсуждать украинский вопрос в трехстороннем формате. Но уже 4 ноября спикер Министерства иностранных дел Китая Мао Нин, заявила, что глава Китая Си Цзиньпин и его команда начали подготовку к трехсторонней встрече с президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.

При этом украинский президент Владимир Зеленский отметил, что "очень не хочется, чтобы это была "Ялта – 2, 3, 4", когда идет перераспределение влияния".

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