Число погибших в результате российского удара по Камышевахе увеличилось до 53 (фото, видео)

Несмотря на постоянную угрозу повторных российских ударов, поисково-спасательные работы продолжаются.

Число погибших в результате российского авиаудара по поселку Камышеваха Запорожского района 2 ноября возросло до 53 человек.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Михаил Семикин. "Пятые сутки на месте трагедии продолжаются поисково-спасательные работы", – написал он.

Как добавили в ГСЧС, в ходе поисковых работ спасатели обнаружили и извлекли из-под завалов тела погибших.

Несмотря на сложные условия и постоянную угрозу повторных российских ударов, поисково-спасательные работы продолжаются, добавили в ГСЧС.

Удар по Камышевахе: что известно

2 ноября российские войска нанесли авиаудары по поселку Камышеваха в Запорожской области. Под удар попала школа, где местным жителям выдавали гуманитарную помощь. По сообщению президента Владимира Зеленского, после первого удара россияне сбросили ещё девять авиабомб на укрытие, где находились люди.

Сначала сообщалось о 18 погибших и пяти раненых, ещё 27 человек считались пропавшими без вести. Секретарь Запорожского городского совета Регина Харченко заявила, что "россияне прекрасно понимали, что именно является целью". Куда они нацеливают свои КАБы.

3 ноября стало известно, что число погибших в результате российских авиаударов по Камышевахе возросло до 29 человек, ещё пятеро ранены, 48 числятся пропавшими без вести.

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